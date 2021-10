Claves para una mejor transformación laboral pensando en el futuro

Boston Consulting Group (BCG) y el laboratorio de ideas enClave de Personas presentaron el informe ‘Nuevas formas de trabajar: reflexiones sobre el futuro del trabajo’, en el que analizan el futuro laboral y cuáles son las mejores maneras de abordarlo.



En el estudio se recogen más de 20 entrevistas con directores generales de recursos humanos de compañías importantes y una encuesta detallada a más de 800 directivos y empleados de diferentes sectores y funciones.



“El covid-19 no ha hecho más que acelerar la evolución, aumentando las expectativas de las empresas y de sus empleados. No se trata únicamente de cuestionarse si el trabajo será presencial o remoto, de los planes de ‘upskilling’ asociados a la digitalización o de la competencia por el talento. Las nuevas formas de trabajar entrañan una transformación profunda de toda la compañía y exceden el ámbito de recursos humanos y organización. Todos los líderes y todas las funciones deben colaborar de forma decidida en el proceso de diseño del modelo de trabajo futuro”, comentó Pablo Claver, managing director and partner de BCG y coautor del estudio.



El informe concluyó que hay cuatro caminos, cuatro claves, esenciales para adoptar las nuevas formas de trabajar y combatir la inercia de volver a modelos previos y las planteó a partir de cuatro preguntas.



Estas son las recomendaciones



CÓMO TRABAJAREMOS



El lugar y tiempo de trabajo son prioritarios para el 63 % y 54 % de los encuestados, respectivamente, y, de hecho, el 93 % de los directivos quiere mantener un modelo de trabajo híbrido a 2025.



Sin embargo, este modelo híbrido no será un estándar aplicable a todo un sector o una misma tipología de empresa. La clave del éxito será un traje a la medida del puesto de trabajo, las necesidades del equipo y su ecosistema.



CÓMO LIDERAREMOS



El 75 % de los directivos considera prioritario transformar y adaptar los modelos de liderazgo, desarrollando nuevas habilidades de gestión de personas que pongan a sus empleados en el centro de las dinámicas de la empresa.



Junto al liderazgo, la propuesta de valor para el empleado (EVP, según sus siglas en inglés) será otro catalizador del cambio hacia los nuevos modelos de trabajo, y las empresas que la evolucionen con más rapidez disfrutarán de ventajas competitivas en el mercado.

Una empresa dinámica, que afronte los nuevos desafíos con agilidad, generará beneficios para sus clientes y empleados. iStock

CÓMO NOS ORGANIZAREMOS



La receta para responder con éxito a los continuos cambios del entorno empresarial no es ser la compañía más avanzada, sino la que mejor y más rápidamente se adapta.



Una empresa dinámica, que afronte los nuevos desafíos con agilidad, generará beneficios para sus clientes y empleados, cuya motivación, formación y oportunidades de crecimiento mejorarán sustancialmente.



QUÉ NECESITAREMOS



Con un modelo de trabajo híbrido, la oficina pierde protagonismo como lugar para realizar una tarea y lo gana como espacio de inspiración, cocreación y relación entre compañeros.



Para ser un destino atractivo, debe tener atributos complementarios al trabajo remoto, que contribuyan a la motivación y satisfacción.



De hecho, el 89 % de las personas quiere una oficina más abierta, con espacios de socialización, inspiración y bienestar.



En un contexto híbrido, también se necesitan tecnologías para conectar más y mejor, física y virtualmente, así como preparar a los empleados para que la adopten en su día a día y cambien su forma de trabajar.



