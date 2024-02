CNSC anuncia fechas de inscripción para convocatoria de empleo de 'Nación 6'

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha publicado las fechas de inscripción para la esperada convocatoria 'Nación 6', la cual brindará la oportunidad a 1.555 personas de ascender e ingresar como servidores a 18 entidades del orden nacional.



A través de un comunicado oficial, la CNSC explicó los detalles de este proceso de selección, incluyendo modalidades, requisitos y fechas clave.



Esta convocatoria ofrece empleos en cuatro niveles: Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, con un total de 18 entidades participantes. Los salarios que oscilan entre $1.176.401 hasta los $12.215.730 y están disponibles en todos los departamentos del país.



Pueden participar servidores de carrera de las entidades participantes que busque ascender y en general todos los ciudadanos mayores de 18 años interesados en participar en el proceso de selección.



Los interesados deben tener en cuenta que las fechas de inscripción y pago de derechos de participación son las siguientes:



- Modalidad ascenso: del 19 al 25 de febrero.

- Modalidad ingreso: del 1 al 31 de marzo.



Ahora bien, la CNSC llevará a cabo jornadas de socialización del proceso de selección en varias ciudades del país para informar sobre las fases del concurso de méritos y responder a las inquietudes de los servidores públicos y la ciudadanía en general. Estas son las fechas:



- 23 de febrero: Tunja y Cali, a partir de las 9:00 AM y las 10 AM, en la Alcaldía Municipal y la universidad Libre, respectivamente.

- 26 de febrero: Barranquilla, a partir de las 10 AM en la universidad Libre.

- 28 de febrero: Valledupar, en la fundación universitaria del Área Andina, desde las 10 AM.



Entidades que se encuentran en la convocatoria

- Agencia nacional de hidrocarburos.

- Agencia nacional de minería.

- Archivo general de la nación.

- Comisión de regulación de agua.

- Comisión de regulación de comunicaciones - CRC.

- Escuela tecnológica instituto técnico central (ITC).

- Instituto Caro y Cuervo.

- Instituto colombiano agropecuario ICA.

- Instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior - Icetex.

- Instituto colombiano para la evaluación de la educación - Icfes.

- Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales - Ideam.

- Instituto nacional de Metrología de Colombia.

- Ministerio de ciencia, tecnología e innovación.

- Ministerio de educación nacional.

- Ministerio de las culturas, las artes y los saberes.

- Ministerio del deporte.

- Servicio geológico colombiano.

- Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones.



Costo del PIN

Uno de los pasos cruciales en el proceso de inscripción a las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a nivel nacional es la generación del PIN de pago, el cual otorga los derechos de participación en dichas convocatorias.



Para el año 2024, la CNSC ha establecido los valores que se aplicarán durante todo el año para acceder a las vacantes de empleos de carrera administrativa que administra y vigila la entidad. Según lo mencionado por la Universidad de Medellín, el costo del PIN varía dependiendo del nivel jerárquico del empleo al que se aspira: para el nivel técnico y asistencial, el costo del PIN es de $43.350.

En el caso de empleos de otros niveles jerárquicos, el valor del PIN es de $65.000, de acuerdo con la normativa citada por la institución.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio