Colombia tiene 28 empresas entre las mejores para trabajar

Un total de 28 compañías colombianas o que operan en el país, fueron incluidas en la lista de las mejores empresas para trabajar, de América Latina, de acuerdo con el escalafón elaborado por Great Place to Work, divulgado en ceremonia realizada este miércoles en Bogotá.



En la categoría de multinacionales, cuatro empresas que tienen presencia en el territorio nacional, ocuparon los primeros lugares en la región, en su orden: DHL Express, Mercado Libre, Cisco y del EMC, en tanto que en el puesto 11 se ubicó Hoteles Hilton, mientras que el lugar 12 le fue asignado a Atento.

De acuerdo con los resultados, el top 20 lo completaron SAP, Natura Cosméticos, Productos Roche, Telecenter, Panamericana, Direct TV, Sodimac, Falabella y Diageo.



(Lea: Estas son las mejores empresas para trabajar en Colombia)



De la misma manera, en la categoría de compañías nacionales con más de 500 empleados figuraron las empresas Aseguradora Solidaria, en el segundo lugar de América Latina, Agencias Gubernamentales en la posición 21 y Celsia en el lugar 24, de la región.



A su turno, 11 compañías nacionales con plantas de personal de entre 20 y 499 colaboradores, fueron incluidas en este ranking, ACH Colombia ocupó la primera posición en toda la región, seguida de Equion Energía Limited, en la cuarta casilla. Horus Seguridad en la quinta, y el Fondo Nacional de Garantías en la octava posición. El top 10 lo cerró Bio D. S.A.



(Lea: Las empresas, gremios y sectores con mejor reputación en el país)



En este cuadro de honor también figuraron Contecar, la Socidad Portuaria de Cartagena, Esenttia, Comolsa y Siigo.



RECONOCIMIENTO



De acuerdo con Great Place to Work, “un gran lugar para trabajar es aquel en el cual cada uno de los colaboradores, sin importar quién es y lo que hace, vive de forma consistente experiencias positivas confiando en sus líderes, disfrutando trabajar con sus compañeros y sintiendo orgullo por su contribución a la organización. Por ello, es un honor para cada una de las organizaciones reconocidas ser parte del ranking y recibir este reconocimiento por parte de su gente, ya que son ellos quienes hacen posible que así sea, en tanto y cuanto, consideran que sus organizaciones fomentan el respeto, la confianza y la justicia como elementos fundamentales de su cultura organizacional”.



(Lea: Las mejores firmas para trabajar, según los estudiantes)



Great Place to Work, con casa matriz en Oakland, California, es una firma global de investigación y consultoría que ayuda a las organizaciones, de todos los tamaños y sectores económicos, a obtener mejores resultados en el negocio focalizándose en la experiencia que viven sus colaboradores, respecto al lugar de trabajo y su ambiente laboral.



Las investigaciones de la firma han demostrado que existe una relación directa entre el compromiso de los colaboradores y el rendimiento financiero de las compañías que les emplean.



A través de los últimos 25 años, el Instituto ha capturado las percepciones de más de 100 millones de colaboradores a nivel global, ayudando a las organizaciones al rededor del mundo a identificar y a construir culturas con altos niveles de confianza y desempeño.



Great Place to Work reconoce a las compañías más destacadas del mundo por sus culturas organizacionales y la gestión del Ambiente Laboral a través de la lista anual, producida junto a revista Fortune, llamada The 100 Best Companies to Work For. Así mismo el instituto publica una serie de listas en los Estados Unidos (por sector económico, población específica, entre otras), al igual que en más de 60 países. Todo ello, impulsados por su misión: construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse un gran lugar de trabajo para todos para el año 2030.



Para elaborar el ranking de “Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina”, Great Place to Work identifica las principales organizaciones que se destacan por crear excelentes lugares de trabajo para sus colaboradores en la región y les hace un reconocimiento a través de la publicación de la lista anual de Los Mejores lugares de trabajo en América Latina.



También se econoce a las organizaciones por tamaño: pequeñas y medianas (que tienen hasta 500 colaboradores); Grandes (con más de 500 colaboradores); y Multinacionales.



EL EVENTO EN COLOMBIA



La gala de premiación en el país se realizó en el restaurante Upper Side, en la ciudad de Bogotá con una cena y cóctel de premiación. Allí también se hizo publica la lista de “Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina, 2019”.



Al evento están invitadas las organizaciones que, por parte de Colombia, ocuparán un lugar en el ranking, junto con sus presidentes y gerentes generales que deben estar acompañados por sus líderes de Recursos Humanos. En esta ocasión, 28 compañías en el país fueron las destacadas dentro de lista regional.