Cómo asumir un despido en medio de la pandemia

En la guerra contra el covid-19 muchas empresas perdieron una batalla y tuvieron que hacer recortes en sus nóminas. Ante esta situación, ¿cómo debería reaccionar la persona despedida?





La situación se debe manejar desde dos frentes, el emocional y, por supuesto, el laboral. Vivir el confinamiento sin trabajo puede generar malestar y preocupación, tanto para usted como para quienes lo rodean.





Inicialmente, “intente no ocultar la situación a las personas que son importantes para usted, como su familia o pareja. Luego identifique qué necesita en ese momento, ya sea alguien que lo escuche o necesite tiempo a solas”, afirmó a elempleo.com Alba Mary Quintero, coach de vida y facilitadora en procesos de transformación personal.



El desempleo es aún más difícil de afrontar en esta crisis del coronavirus, pero hay que ser realistas y “percibir y dejar ir las emociones causadas por haber perdido el anterior trabajo”, complementó Quintero.



Desde el punto laboral, puede representar una nueva oportunidad para replantearse qué desea y a qué puede acceder por medio de su búsqueda de empleo. Escriba en una lista qué canales puede utilizar para esta tarea, así como contactos de interés.



Pilar Álvarez, consultora de transición de carrera, coincidió en que “la situación es difícil, pero hay que asumirla y pensar en distintos planes, ya que los tipos de contratación empezarán a cambiar”.



Algunas empresas y sectores pueden encontrar oportunidad de negocio, crecimiento y estabilidad en una realidad digital, donde las personas no deban asistir a la oficina para trabajar. Capacitarse se convierte, entonces, en una buena alternativa.



“Identifique sus habilidades, experiencias laborales, conocimientos y destrezas que le ayuden a alcanzar su objetivo. Estos le marcarán una ruta para ver en qué empresas puede ofrecer sus servicios y cómo plasmarlos en su hoja de vida”, añadió Quintero.



Además de organizar nuevamente el currículo, también puede analizar qué otras opciones laborales existen, ya sea independizarse, buscar un cargo similar o distinto al que venía desempeñando, esto sin dejar de tener presente el golpeado mercado laboral.



En esta coyuntura es clave no desesperarse. Los reclutadores también pueden ver en usted cualidades para superar dificultades y conocer su reacción ante los problemas. Es clave persistir en la búsqueda de empleo y aplicar realmente a las ofertas que se ajusten a su perfil laboral.



Quedar sin empleo ahora “puede ser un momento para hacer una pausa y reinventarse laboralmente. Además, hay que aprovechar para ampliar red de contactos, comunicar la noticia y volverse visible de manera digital”, concluyó Álvarez.



