Con voces a favor y en contra, reforma laboral muestra pocos avances

El texto definitivo de la reforma laboral fue radicado ante el Congreso el pasado 24 de agosto, por el Ministerio del Trabajo, y luego de esto se designaron los ponentes, por lo que ahora se espera su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el cual se estaría dando después de las elecciones.



Los congresistas a cargo de esta iniciativa del gobierno del presidente, Gustavo Petro, son la representante, María Fernanda Carrascal, quien seguirá como coordinadora ponente, pese a que en un principio se rumoró que sería cambiada teniendo en cuenta la caída que se dio con este proyecto a mediados del año. Junto a ella estará Camilo Esteban Ávila, del partido de La U, en reemplazo de Víctor Manuel Salcedo, que había sido el encargado de presentar una ponencia alternativa del texto que se hundió, y Hugo Archila, por el Partido Liberal, Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical, Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y Andrés Forero, del Centro Democrático.

Además de Forero, siguen como ponentes Juan Camilo Londoño (coordinador ponente), de la Alianza Verde; Germán Gómez, del Pacto Histórico; Karen Juliana López, de la CITREP; y Jorge Alexander Quevedo, del Partido Conservador. Si bien el Ministerio del Trabajo sostiene que este documento promueve aspectos novedosos sobre la generación de esquemas para realizar pagos de seguridad social por tiempo parcial; medidas de promoción de empleos verdes y azules y el ajuste para ejercicio de derecho de asociación solo para quienes quieran afiliarse; diversos sectores advierten que hay puntos en los que todavía se debe dialogar para no afectar al país.

Uno de ellos es la Andi, encabezada por Bruce Mac Máster, quien manifiesta que “la gran preocupación en lo laboral es, sin duda, el olvido que tiene el texto alrededor del desempleo, este texto se olvida de los desempleados, e incluso desde el gobierno han llegado a decir que ese es problema de otra reforma y ahí tiene una gran falla por mejorar pronto”.

“El otro gran reto es el de la informalidad, Colombia tiene cerca de 12 millones de personas que trabajan todos los días y que no tienen ningún derecho laboral, no tienen contrato, no tienen prestaciones, no tienen pensión, ni cesantías; y el país no puede darse el lujo de olvidarse de ellos, la responsabilidad es atender las necesidades de todas las personas económicamente activas”, explicó Mac Máster.

Este proyecto de reforma laboral incluye 92 artículos, en los que también se habla del uso de pactos colectivos solo donde no hay presencia de organización sindical y de la mejora normativa a las modalidades de trabajo a distancia, entre otros aspectos.

Otra de las críticas ha llegado por parte de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien sostuvo que este debate “debe incluir unos requisitos básicos que permitan la participación amplia de organizaciones como gremios, centros de investigación, centrales obreras, partidos políticos, la academia y la concertación real de todos los sectores productivos, propiciando una verdadera participación entre todos los actores de la sociedad”, lo cual algunos sectores dicen que todavía no se ve.

Cabe recordar que tras una reunión realizada la semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, a través de su directora de Empleo y Asuntos Sociales, Veerle Miranda, respaldó la gestión que viene adelantando el Gobierno del Cambio en materia de empleabilidad.

De esta forma, entre voces a favor y en contra, la reforma laboral es la que por ahora muestra menos avances en el Congreso de la República.

