¿Cómo debe ser el trabajo ideal, según Elon Musk, el hombre más rico del mundo?

Elon Musk, uno de los empresarios más reconocidos y el hombre más rico del mundo, según Forbes, dueño de empresas como Tesla ha expresado lo que para él sería el trabajo ideal. Esto a través de diversas entrevistas, así como una serie de recomendaciones a sus empleados.

Los consejos de Elon Musk para aumentar la productividad



De acuerdo con el medio de comunicación Icon, Elon Musk tiene reglas de productividad para sus empleados de Tesla. Entre los puntos que destacan se encuentran los siguientes:



1. El día se comienza con los asuntos más importantes. Para Musk, esto significa lidiar con correos electrónicos que necesita abordar para desbloquear el trabajo y el progreso de otras personas.



2. No a las juntas. “Las reuniones excesivas son la plaga de las grandes empresas y casi siempre empeoran con el tiempo. Por favor, salga de todas las reuniones grandes, a menos que esté seguro de que brindan valor a toda la audiencia, en cuyo caso manténgalas muy breves”, fue la recomendación.



Otro asunto que Elon Musk destacó fue la frecuencia con la que los empleados suelen reunirse, y recomendó que “a menos que se trate de un asunto extremadamente urgente, no debería haber juntas, y la frecuencia debería disminuir rápidamente una vez que se resuelva el asunto urgente”.



3. Sea claro, no inteligente. El hombre más rico del mundo sugirió no utilizar acrónimos ni palabras sin sentido para objetos, software o procesos en Tesla: “En general, todo lo que requiere una explicación inhibe la comunicación. No queremos que la gente tenga que memorizar un glosario sólo para funcionar en esta empresa”.



Elon Musk también es presidente de Space X. EFE

4. Siga la lógica, no las reglas. Algo que caracteriza a Elon Musk es su manera de actuar respecto a las normas. En cuestión del trabajo ideal, él recomienda siempre inclinarse por el sentido común como guía: “Si seguir una regla de la empresa es obviamente ridículo en una situación particular, entonces la norma debería cambiar”.



El tipo de trabajo que prefiere Elon Musk



En cuanto a las jornadas laborales, según el Ámbito, Elon Musk puede llegar a trabajar hasta 120 horas a la semana, además no es particularmente devoto del trabajo remoto, pues lo considera “moralmente incorrecto”.