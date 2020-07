¿Cómo debería reglamentarse el trabajo en casa en Colombia?

Archivo particular

La Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham Colombia, envió al Ministerio de Trabajo una propuesta sobre los que debería considerar una reglamentación del trabajo en casa para que sea moderna y ajustada a las nuevas circunstancias de trabajo.



(Lea: Gobierno presentará proyecto de ley para regular el trabajo en casa)

“El interés empresarial es que ese sistema de trabajo cuente con la claridad suficiente que evite interpretaciones y que la reglamentación que pueda salir tengan un puerto permanente que contribuya a la generación de empleo y a mejorar la calidad de vida de millones de personas que están en capacidad de responder de manera remota a su demanda de servicios”, indicó la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.



(Lea: Colombianos: con trabajo en casa, pero no teletrabajando)



Algunas cuestiones que han planteado las empresas afiliadas a AmCham en sus comités temáticos son las siguientes:



1. Definir las mismas condiciones laborales y derechos de los colaboradores presenciales, garantizando las herramientas necesarias para cumplir sus funciones.



2. Aclarar si quienes hacen trabajo remoto deberán estar afiliados por el empleador al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar.



3. Determinar las modalidades y sectores de trabajo que pueden aplicar el sistema remoto considerando la movilidad, el tipo de trabajo, las características de su vivienda o del propio espacio.



4. Deben definirse los aspectos relativos a la remuneración, capacitaciones, inducciones y reinducciones, y demás prerrogativas como trabajador.



5. Definir esquemas para proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, conexiones, programas, y demás gastos relacionados, así como los desplazamientos ordenados por ellos para el desempeño de sus funciones.



6. La forma en que la administradora de riesgos laborales debe participar, junto con las acciones preventivas



7. Si deja de ser una modalidad contractual, ya que no implica una modificación del lugar de trabajo, y generalmente es manejado dentro de las empresas como un beneficio extralegal de bienestar social y ocasional.



8. Definir el apoyo institucional necesario para estimular factores de confianza, autocontrol, responsabilidad y disciplina.



9. Definir el alcance de los mutuos acuerdos entre empleador y trabajador respecto a prestaciones, horarios, precisar los elementos de seguimiento y cumplimiento de objetivos, modelos de evaluación y retroalimentación, así como la carga laboral, la dignidad del trabajador, intimidad, igualdad de trato y respetar la carga laboral.



“En el corazón del asunto está la flexibilización, pues el trabajo en casa está definido como una modalidad de trabajo ocasional, temporal y excepcional, pero al no tener un reglamento por ley queda muy abierto y expuesto a la posibilidad de abusos de algunos”, indicó Lacouture.