¿Cómo hacer que aumente la productividad de los trabajadores?

“A mayor compromiso de los colaboradores, hay mayor productividad y el compromiso se da cuando hay alineación de objetivos”. De esa manera María Reina, experta en innovación y gestión del talento humano, describe una de las claves que deben tener en cuenta las empresas que buscan siempre un bien ritmo de crecimiento.



No obstante, Reina indica que para lograr el “engagement”, que permite que la productividad de la compañía crezca de manera exponencial, se debe conocer a profundidad a los colaboradores.



“Una persona que está feliz en su trabajo es porque está motivada y lo que la hace feliz y motivada es que su propósito de vida está alineado a la organización”, indica.



Frente a esto, Renia indica que lo que debe hacer una empresa es conocer muy bien a sus empleados. Eso quiere decir que desde el procesos de enganche conocer las expectativas y conocer para qué se sienten buenas, que son esas cosas que no escriben en la hoja de vida y que le gustaría agregar a su trabajo.



Reina y su equipo de consultores logran conocer de manera profunda al talento humano a través del uso de diferentes herramientas como el método Birkman, que es la técnica para la selección de cargos directivos.



“Un buen sueldo no es sinónimo directo de una motivación para el trabajo, es bueno y es agradable tenerlo, pero si no hay conexión con la cultura organizacional y no hay retos, pues básicamente la gente no es feliz”, dice.



En ese sentido, indica que las personas siempre tienen que tener un reto frente a sus habilidades, pues de lo contrario se aburre.



“Hoy en día no se habla tanto de competencias, sino de potencial. Las empresas están mirando que esas personas que llevan en la organización un tiempo tienen el potencial para estar en nuevos cargos que exigen una analítica”, puntualiza Reina.



Para PageGroup, compañía líder de reclutamiento especializado de profesionales, las organizaciones que se preparan para atender las expectativas laborales multigeneracionales impactan positivamente sus niveles de atracción y rotación de talento joven, uno de los más fluctuantes en el mercado laboral hoy.



Así lo confirma la multinacional P&G, la cual ha trabajado desde hace varios años en la creación e implementación de programas diseñados para la atracción y retención de talento joven, entendiendo que las nuevas generaciones tienen intereses particulares a la hora de comprometerse con una compañía, por lo que requieren de incentivos, acciones y un propósito adicional que forme parte de la propuesta de valor que ofrece un empleo.



De acuerdo con Adriana Novais, Gerente General de P&G Colombia, lo largo de los años, la compañía ha fortalecido y potencializado su cultura corporativa enfocándose en el bienestar de sus colaboradores, promoviendo que tengan un impacto en el negocio desde el día que entran a la compañía.



“Esto ha contribuido para generar un entorno de trabajo atractivo y muy poderoso en el que todos los colaboradores, sin importar su edad, se sientan cómodas trabajando, expresando sus ideas y logrando su mayor potencial”, indica.





