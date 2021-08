¿Cómo negociar un aumento de sueldo?

¿Cree que merece más de lo que actualmente gana?, ¿siente que ha obtenido buenos resultados que redundan en la productividad de su empresa y que es buen momento para solicitar un aumento salarial?



Pues esto es lo que debe tener en cuenta a la hora de solicitar uno.



Para pedir un aumento de sueldo se debe estar convencido y disponer de argumentos sólidos, pero en primer lugar hay que tener bien claro qué es lo que va a pedir.



Expertos en contratación recomiendan que para hacerlo hay que elegir el mejor momento y además haber conseguido buenos resultados que sustenten esta petición.



A continuación algunos de los tips para pedir un aumento salarial.



- COMPÁRESE CON EL MERCADO



A la hora de negociar el salario, es muy importante tener en cuenta el mercado en general, el sector particular en el que se mueve y la situación por la que pasa su empresa.



Puede argumentar de esta forma si los números le son favorables pero si no lo hace, también conviene conocer el marco en el que se mueve, porque su jefe sí que puede argumentar con este tipo de datos y hay que estar prevenido.



- CONSEGUIR BUENOS RESULTADOS



Logre buenos resultados y base su petición de aumento en la mejora de los mismos, pero sea realista. No basta con cubrir el 100 % de sus objetivos para pedir un aumento, en realidad para eso le pagan.



- ¿CÓMO LE PAGAN A LOS DEMÁS?



Si en su empresa se da una situación de injusticia en este sentido, es decir que una persona está peor pagada que otra que contribuye lo mismo que él, hay que hacerlo notar. No hay que hacerse la víctima ni ponerse a la defensiva. Hágale ver a su jefe la diferencia de salarios con datos evidentes de que su situación laboral es equiparable pero no la económica.



- NO PRESIONE



Para conseguir un aumento de sueldo nunca hay que poner sobre la mesa una contraoferta o nada que parezca una presión. Todo lo que sea "quiero ganar más o sino...", puede ser perjudicial y volverse en contra.



Si realmente se le iguala una contraoferta se está haciendo de una manera poco natural y de algún modo obligada. Eso conlleva que el nivel de confianza no sea el mismo y todo repercuta en la relación de la empresa con el empleado en el futuro.



- SEA POSITIVO



Los términos que puede utilizar en la negociación deberían girar en torno a: "quiero permanecer, quiero saber cuál es mi futuro en la compañía, voy a contribuir y a cambio quiero más".



PORTAFOLIO