¿Cómo negociar un aumento salarial en su trabajo? Experta da ‘tips’

Negociar el aumento salarial suele causar cierta incertidumbre y temor, pues no todos los jefes están dispuestos a elevar la remuneración económica de los empleados; sin embargo, con estos consejos de la experta el ‘sí’ estará más cerca de lo que imagina.

Hannah Williams, quien renunció a su trabajo para dedicarse a su proyecto "Salary Transparent Street", el cual cuenta con más de un millón de seguidores y en el que entrevista a diferentes profesiones sobre su poder adquisitivo y hábitos monetarios, ha compartido sus consejos para obtener un aumento salarial.



¿Cómo conseguir un aumento de salario?



Lo primero es analizar por qué quiere el aumento de sueldo y llevar bien preparado el discurso en el que explicará los motivos por los cuales merece una remuneración mayor, así como el porcentaje que está solicitando para poder negociar.



(Lea: Cada cuánto debe cambiar sus productos de maquillaje y 'skin care': expertos responden)



Entrevista de trabajo iStock

¿Qué pasa si la empresa no me da un aumento salarial?



“Si está pidiendo un aumento y la empresa no tiene los medios para elevar el salario base, ese no es el final de la negociación”, afirma la experta para CNBC. “Cualquier cosa es negociable”, señala Hannah Williams, “incluido un bono, beneficios adicionales como el transporte, opciones sobre acciones, seguro para mascotas o cuidado infantil”, todo dependerá del tipo de trabajo, puesto y empresa en la que labore.



Existen muchos factores a considerar que tal vez no aumenten su cheque en la quincena, pero sí elevarán su compensación total y, a menudo, mejorarán sus condiciones de trabajo y calidad de vida.



¿Existe un método para conseguir un aumento salarial?



“La parte más difícil es poner en práctica el plan de acción”, dice Williams. Por supuesto, hay recursos para determinar su tasa de mercado, saber qué pedir específicamente y practicar la presentación, pero tener esas conversaciones es lo más difícil”.



Sin embargo, reconoce que negociar vale la pena, añade: “Muchas personas con las que he hablado me dicen: ‘Sólo tiene que preguntar. Si no lo hubiera pedido, no lo habría conseguido’. Y es realmente así de simple”.

PORTAFOLIO