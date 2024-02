'Tips' para renunciar a su trabajo sin causar tanta molestia a su jefe: 3 consejos

Renunciar a un trabajo, sobre todo si se hace de manera inesperada, podría causarle molestias a su jefe, ya que representa un desafío importante que deberá solucionar su superior. Si está pensando en cambiar de empleo, es probable que quiera minimizar el impacto y dejar su trabajo de una manera profesional y elegante, para lo cual, le traemos las mejores recomendaciones de los expertos en el tema.



OCC, el portal especializado en empleo, señala que incluso si la empresa no fue lo que esperaba, es importante partir con una buena imagen, ya que dejar el trabajo con elegancia siempre es más ventajoso para su carrera profesional.



Así puede dejar una buena impresión al renunciar



Indeed, expertos en temas laborales recomiendan 3 acciones que serán muy útiles para renunciar sin causar tantas molestias al jefe.



- Sea agradecido: mostrar gratitud a su jefe y a sus compañeros ayudará a que su renuncia sea más fácil. Puede hacerlo a través de una carta, correo electrónico, anuncio digital u otros medios. Deje ver su aprecio por la experiencia que adquirió en su puesto, esto le dará una imagen más profesional y positiva a su partida.



- No deje tareas inconclusas: quizá no pueda concluir con todo lo que su puesto requiere en el momento en que deba ocupar su nuevo cargo, pero haga lo posible por realizar todo lo que pueda, así cuando el nuevo empleado llegue, no será tan complicado el proceso de adaptación.



Recuerde ser sincero y elegir las palabras adecuadas. IStock

- Ofrezca capacitar al nuevo integrante: de ser posible, hágase cargo del entrenamiento de su reemplazo, así su jefe verá que realmente estuvo comprometido con la empresa y con su puesto hasta el último momento y se irá con las puertas abiertas de la empresa.



Razones por las que un jefe podría tomar mal su renuncia:



1. Irse de un día para otro.



2. Renunciar de un puesto clave sin previo aviso.



3. No ser claro con los motivos de su renuncia.



LESLIE SANTANA

Para Portafolio