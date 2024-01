'¿Por qué deberíamos contratarlo?': 'tips' para responder esta pregunta en entrevistas

Aventurarse a buscar un nuevo empleo no es una tarea fácil. No solo por la demanda que pueda existir en el mercado laboral, sino por las diferentes fases por las que debe pasar el solicitante en un proceso de selección.



En ese sentido, quizás uno de los filtros más determinantes es la entrevista de trabajo, etapa en la que el empleador evalúa si el candidato cuenta con el perfil adecuado para ocupar el puesto al que se está postulando.

De hecho, entre las preguntas típicas se incluyen varias que pueden hacer la diferencia entre ser seleccionado o no, siendo una de las más comunes: '¿por qué deberíamos contratarlo?'.

El objetivo de dicho interrogante es conocer las motivaciones del candidato, conocer más sobre su vida profesional y cómo ese proceso ha influido en su decisión de trabajar en la empresa. No obstante, responderla puede ser más difícil de lo que parece.

Prepárese con anticipación para la entrevista iStock

¿Cómo responder?

Con este cuestionamiento, los reclutadores están buscando que el postulante muestre lo que puede ofrecer desde su conocimiento y desde su ser para poder desarrollar el cargo de una manera asertiva.

De ahí la importancia de encontrar un punto medio entre destacar sus cualidades y no parecer una persona soberbia o arrogante.

Entrevista de trabajo iStock

En ese orden de ideas, los reclutadores recomiendan enfocar su respuesta en explicar cuáles son sus facultades, adicionando a esto aquellos aspectos que le llaman la atención del cargo.

De la misma manera, se aconseja describir las habilidades que lo hacen un buen candidato para el puesto. Para esto, lo ideal es usar varios ejemplos. También destacan como un punto importante el investigar cuál es la cultura de la empresa para así entender mejor sus metas profesionales y cómo puede contribuir a ellas.

PORTAFOLIO