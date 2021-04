¿Cómo será el mundo laboral después del covid-19?

Trabajo híbrido, colegas robot, semanas de cuatro días... El covid-19 no solo ha cambiado la forma en que realizamos nuestro trabajo actualmente, sino que también ha dado inicio a un impulso más amplio para repensar el mundo laboral.



Las cuarentenas en los últimos 14 meses han obligado a muchos empleados a formar parte de un gigante experimento del trabajo desde casa; esto ha paralizado las reuniones presenciales y los viajes de negocios.



Ahora, a medida que los lugares de trabajo reabren sus puertas en todo el mundo, las empresas y sus empleados se preguntan en qué medida quieren volver a como funcionaban previo a la pandemia.



Algunas empresas están adoptando, o al menos aceptando, una configuración híbrida de oficina-casa, lo que permite a los trabajadores una mayor flexibilidad y un menor tiempo de transporte.



Otros han adoptado una semana laboral de cuatro días, a menudo con éxito, al parecer, y dos tercios de los empleadores informan una mayor productividad. El coronavirus también ha acelerado el giro hacia la automatización.



Alguna vez los robots fueron percibidos como enemigos de los trabajadores; ahora también son vistos como una forma de reducir la interacción humana que facilita el contagio.



En el corto plazo, uno de los factores más importantes para determinar el futuro del trabajo será el despliegue mundial de vacunas. Para muchos trabajadores, el regreso a la oficina (y los concurridos medios de transporte y los lugares para almorzar cerca) no será una opción viable hasta que se haya inoculado a más personas.



Pero la implementación no responderá completamente a las preguntas ¿dónde, cuándo y cómo deberíamos trabajar cuando todo esto termine?



CIFRAS



El número de anuncios laborales que mencionan una semana laboral de cuatro días se ha triplicado en los últimos tres años, según ZipRecruiters



64%: el aumento en los pedidos de robots en EE.UU. durante el cuarto trimestre de 2020, en comparación con el año anterior.



50%: La proporción de empleados de Facebook que Mark Zuckerberg dice que podría trabajar desde casa durante la próxima década.



¿Por qué es importante?



Cambiar la forma en que trabajamos tendrá consecuencias para los mercados laborales, los precios de las propiedades, las acciones tecnológicas, los sistemas de transporte, el bienestar personal y muchas otras cosas.



El trabajo remoto permanente, por ejemplo, tiene el potencial de mejorar los balances corporativos (se requiere menos espacio de oficina), y también reestructurar las ciudades en las que vivimos (si quiere más espacio para su familia puede mudarse a los suburbios o al campo).



Desdibujar las barreras entre el hogar y el lugar de trabajo también podría tener implicaciones para nuestras horas de trabajo individuales. Si bien podríamos pensar que al no tener que tomar un transporte tendríamos más tiempo libre, permanecer en casa podría alargar nuestra jornada laboral, según una investigación.



No obstante, también hay señales de que trabajar desde casa puede favorecer la productividad. Algunos han advertido que un modelo de trabajo hibrido, aunque deseado por muchos, en realidad parece ser el "peor de ambos mundos".



El tema del trabajo remoto ha dividido la opinión. El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, por ejemplo, lo ha tildado de "aberración" y ha dicho que "no es una nueva normalidad", mientras que Mark Zuckerberg lo ve como una opción a largo plazo para muchos empleados de Facebook.



En este momento, si las oficinas reabren sus puertas rápidamente, parece probable que muchos aspectos de nuestra vida laboral "vuelvan" a las normas previas a la pandemia, aunque es poco probable que ciertas características, como una mayor automatización, se reviertan.



Pero cuanto más se prolongue la crisis del covid, más cómodos se sentirán los empleados desempeñando sus funciones de formas nuevas y diferentes que podrían no estar dispuestos a abandonar en el futuro. Por ahora, el gran experimento global del trabajo desde casa continua.



