Con la automatización, millones de personas cambiarán de oficio

La empresa D2L, líder mundial en tecnología de aprendizaje, presentó su informe “el futuro del trabajo y del aprendizaje en la era de la Cuarta Revolución Industrial”, donde se afirma que la 3ª. Revolución Industrial (también conocida como la revolución digital) estuvo marcada por la electrónica y la tecnología de la información, la automatización de la producción y la globalización avanzada.



Es difícil imaginar un mundo cambiante sin el pilar educativo, por lo cual, si hay algo que debe no solo mantenerse, sino actualizarse siempre y mantenerse a la vanguardia, es justo la educación.



(Al año, 20.000 colombianos estudian las carreras del futuro).

Y es que, con base en el Foro Económico Mundial, el 65% de los niños que asisten a la escuela se graduarán preparados para hacer un trabajo que aún no existe. A decir de otro estudio de McKinsey & Company, para el año 2030, 375 millones de trabajadores deberán cambiar de categoría ocupacional debido a la automatización.



Pero todavía no está claro el porcentaje de trabajos que puede automatizarse -de hecho, hay un debate intenso sobre este punto-, pero un estudio de la Organización para el Desarrollo y Competencia Económicas (OCDE, por sus siglas en inglés) revela que el promedio ronda 9% en 21 países del bloque. Lo que nadie refuta es que la inteligencia artificial (IA) y la automatización tendrán un profundo impacto en el futuro del trabajo.



Así, el informe de la canadiense D2L concluye que sin duda ha cambiado el modo en el cual las personas interactúan entre sí, el comercio, e incluso, comunidades enteras. Sin embargo, todavía es difícil imaginar y extremadamente desafiante abordar los cambios que se han comenzado a ver y el destino hacia el que la sociedad se dirige como resultado de la 4ª. Revolución Industrial.



Gracias al nuevo contexto político-económico-social, además de la convergencia de nuevas tecnologías, incluidas la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la genética y la impresión 3D, el cambio exponencial que trae consigo la 4ª. Revolución Industrial ha modificado prácticamente todas las industrias del mundo. Por ello, ninguna parte de la sociedad quedará al margen, lo cual incluye el papel que tendrá el sector educativo y el desarrollo de la fuerza laboral en la preparación de los educandos para el futuro del trabajo en este nuevo mundo.



El futuro del trabajo y el aprendizaje -y el modo en que ambos interactúan- se extienden a todos los aspectos de la sociedad. No obstante, el sistema actual de educación y desarrollo de la fuerza laboral, incluida la capacitación de habilidades, no logra seguirles el paso a las innovaciones del siglo XXI hasta la fecha y, si no se hace algo pronto, seguirá estando un paso atrás del ritmo de la innovación en el futuro.



(Profesionales TIC, más requeridos en el futuro).



El informe de D2L reconoce que, si bien algunas instituciones educativas y programas individuales dentro de las instituciones se han adaptado en respuesta a los cambios de la fuerza laboral, la mayor parte del sector continúa siendo demasiado indiferente a las necesidades cambiantes de los estudiantes y trabajadores. También persisten cuestiones como la asequibilidad de la educación superior y la desconexión entre la educación y las necesidades del mercado laboral.



Con base en el informe ‘El futuro del trabajo’ del Foro Económico Mundial, para el año 2020, más de una tercera parte de los conjuntos de habilidades básicas necesarios para la mayoría de las ocupaciones estará compuesto por habilidades que aún no se consideran fundamentales para dichos puestos. Si bien esta necesidad de un cambio de paradigma en el aprendizaje puede parecer una obviedad para muchas personas, los puntos de vista en conflicto y los enfoques individuales para pensar soluciones, en diversas ocasiones han producido focos de innovación aislados y no la transformación integral del sistema para lograr el éxito.



El informe de D2L destaca la naturaleza cambiante del trabajo y el modo en que las sociedades deben adoptar modelos de aprendizaje nuevos o híbridos para permitir que las personas y economías prosperen de cara al futuro. Sin una transformación fundamental en la manera de pensar acerca del aprendizaje y el desarrollo de capacidades durante toda la vida, habrá personas, comunidades y economías enteras que se quedarán al margen.



La investigación para este informe proviene de un metaanálisis de fuentes académicas, debates con líderes de distintos sectores dentro del espectro del aprendizaje durante los congresos ejecutivos de D2L en 2016 y 2017, y del trabajo de D2L durante 18 años con educadores, instituciones académicas, investigadores, estudiantes y expertos en tecnología. El informe busca profundizar el debate sobre la evolución del aprendizaje en el siglo XXI y sobre cómo podemos derribar barreras y transformar el aprendizaje.



SUGERENCIAS DE D2L



Luego de dar a conocer este informe, D2L subraya las recomendaciones que para la educación sobre el trabajo que está por venir:



- Priorizar la educación y la capacitación al invertir.



- Pensar de forma receptiva, flexible y adaptativa.



. Alinear los programas educativos y las creden- ciales a las necesidades del mercado laboral.



. Reconocer el cambio hacia un mercado de habilidades.



- Aprovechar a la industria como socia.



CUÁL ES EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD



Un estudio realizado por la firma Dentsu Aegis Network, recogió las opiniones de 43.000 personas en 26 países de diferentes partes del mundo, acerca de lo que ellos consideran que será el impacto de la tecnología en la sociedad, encontró.



El informe denominado “Digital Society Index 2019” fue desarrollado en conjunto con la organización Oxford Economics.



Una de las conclusiones es que menos del 49% de los encuestados considera que la tecnología ayudará a resolver los problemas de la humanidad.



De acuerdo con Dentsu Aegis Network (DAN), una de las redes de agencias de comunicación y publicidad más grandes a nivel mundial, los resultados de la encuesta evidencian el rol que juega la tecnología en el avance de la sociedad a nivel global.



El estudio, en su segunda edición, recoge las preocupaciones, consideraciones y análisis de los ciudadanos respecto al impacto individual y colectivo que tendrá la tecnología en los próximos años, incluyendo la reducción de las brechas sociales, el uso de los datos privados y la automatización del trabajo.



Dentsu Aegis Network, utilizando los resultados del estudio, ofrece recomendaciones a empresas, marcas y gobiernos para hacer un uso responsable de la tecnología e impulsar la economía digital.



A continuación, DAN resume y resalta las cuatro secciones del estudio y sus aportes más relevantes :



1. ¿Qué hace la tecnología por la sociedad? La primera parte del estudio destaca que solamente el 49% de los encuestados confía en que la tecnología logrará resolver los problemas de la humanidad.



Así mismo, muestra que las personas cada vez confían menos en la tecnología por ser un canal de polarización y desinformación que ha influido en cuestiones políticas relevantes en países como Estados Unidos y el Reino Unido.



2. Un nuevo modelo de necesidades digitales: Como novedad, el estudio utiliza la pirámide de necesidades de Abraham Maslow para medir cómo la tecnología ayuda a suplir los distintos tipos de necesidades de las personas: básicas, psicológicas, de satisfacción propia y sociales.



3. El impacto de la tecnología en el comportamiento de los consumidores: En la tercera sección, el estudio muestra que la privacidad y el uso de datos han hecho que los usuarios de internet sean cada vez más difíciles de impactar ya que buscan disminuir la cantidad de datos personales que comparten en la red y hacen uso de ad blockers, para recibir la información que realmente les interesa y les llama la atención.



El informe señala un bloqueo que las marcas y empresas deberán tener en cuenta.



4.Recomendaciones para las marcas, empresas y gobiernos: Al considerarlos los impulsores más importantes de la transformación digital, el estudio ofrece para cada uno de estos actores recomendaciones para avanzar en la transformación digital entre las que se destacan:



Para las marcas: se recomienda segmentar a los consumidores y las audiencias por motivaciones y necesidades.



Para los negocios: señala que es necesario competir con transparencia y hacer buen uso de los datos privados de los clientes.



Para los gobiernos: empoderar a la ciudadanía en las decisiones relacionadas con el desarrollo de la tecnología.



Colombia, se ve representada dentro del estudio pues este provee información y recomendaciones para países en vías de desarrollo en los que la tecnología, gracias al aumento de la clase media, cada vez se torna de más fácil acceso y transforma la realidad de sus habitantes contundentemente, modificando patrones de comportamiento y toma de decisiones.



Dentsu Aegis Network tiene su sede en Londres y opera en 145 países de todo el mundo con alrededor de 40.000 especialistas.