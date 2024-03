Consejos para que empresas ofrezcan una experiencia laboral positiva a empleados

La cultura empresarial en Colombia está experimentando un cambio significativo, con un número creciente de empresas adoptando modelos que sitúan la salud y el bienestar de sus empleados en el centro de sus prioridades.



Este enfoque se basa en el reconocimiento de que el bienestar laboral no solo beneficia a los empleados, sino que también conduce a una mayor productividad, compromiso y retención del talento.



Según datos proporcionados por Zavvy by Deel, aproximadamente el 60% de los empleados en la región de América Latina informan tener una experiencia laboral positiva.



Aquellos con un alto grado de compromiso son un 17% más eficaces que sus pares menos comprometidos, y las empresas con empleados altamente comprometidos son un 21% más rentables que aquellas que no priorizan este aspecto.



En respuesta a esta tendencia, las organizaciones están desarrollando acciones para mejorar la calidad de vida de sus empleados, reconociendo que un entorno laboral saludable conduce a equipos más motivados, inspirados y comprometidos.



Para Luis Felipe Betancur, director general de Magic E Lab (un laboratorio de emprendimiento e innovación), es fundamental implementar iniciativas que promuevan ambientes laborales satisfactorios donde los colaboradores se sientan valorados y felices, evitando posibles problemas de retención de talento y rendimiento empresarial.



Ahora bien, algunos de los tips que comparte este laboratorio para los negocios y empresas es que:



1. Se piense en alternativas para garantizar el bienestar de los empleados, como por ejemplo la flexibilidad laboral, oportunidades de desarrollo profesional, planes de reconocimientos e incentivos, y la búsqueda de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.



2. Se considere la tecnología, pues desempeña un papel crucial en esta transformación, con herramientas como la automatización de tareas, realidad aumentada, machine learning e inteligencia artificial contribuyendo a crear entornos laborales más saludables, felices y comprometidos.



Además, la compañía explica que la implementación de plataformas de formación y micro conocimiento, junto con la realidad aumentada, permite experiencias de aprendizaje interactivas y mejoras en la seguridad laboral.

La Riqueza Humana es energía potencial y su aprovechamiento está asociado a su transformación. IStock

Se sugiere, que el machine learning y la inteligencia artificial posibilitan la personalización de programas de bienestar, promoviendo un buen clima profesional en el lugar de trabajo.



Finalmente, sobre este punto, resulta importante que los profesionales de recursos humanos estén al tanto de estas tecnologías y comprendan su alcance para maximizar su impacto en el compromiso y la satisfacción de los empleados.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio