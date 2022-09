Contratación laboral en Colombia: sectores y regiones con más opciones

Los empresarios colombianos se mantienen optimistas sobre las contrataciones que podrían llegar para los últimos tres meses del año. Así lo dio a conocer la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que reveló que para el último trimestre de 2022 se tiene una ‘Expectativa Neta de Empleo’ (NEO, según sus siglas en inglés) de 46 puntos porcentuales.



Según la consultora global, esta es la expectativa más alta registrada en Colombia desde que se comenzó a monitorear en el cuarto trimestre de 2008.



Vale mencionar que la NEO que mide ManpowerGroup se obtiene tomando el porcentaje de empleadores que anticipan un aumento en la actividad de contratación y restando de esto el porcentaje de empleadores que esperan una disminución en la actividad de contratación.



En particular, son las empresas pequeñas las que registran un indicador más alto. La encuesta evidenció que en todos los tamaños de compañías se espera aumentar los niveles de contratación, pero destacó que los empleadores en organizaciones pequeñas, con entre 10 y 49 empleados, son los más optimistas, con una expectativa neta de empleo de 57%, que ha aumentado 11 puntos porcentuales desde el último trimestre.



En relación con el último trimestre de 2021 se dio un aumento de 41 puntos porcentuales en la expectativa neta de empleo en este tipo de firmas.



En el caso de las microempresas, unidades económicas con menos de 10 empleados, la expectativa neta de empleo está en 50%, en contras con las empresas grandes, aquellas con más de 250 empleados, en las cuales llega hasta 43%.



Las compañías medianas, que cuentan con entre 50 y 249 empleados, son las que tienen una menor intención de contratación, que solo llega a 39%.

Los sectores

La firma también desagrega en su encuesta las expectativas a nivel sectorial. Según el reporte, en comparación con el último trimestre, “los climas de contratación se han fortalecido en cinco de once sectores, se han debilitado en otros cinco y no hay cambios en uno”.



Los sectores más competitivos de Colombia son el grupo de educación, salud, trabajo social y gobernación, cuya expectativa neta de empleo se ubica en 58% para el último trimestre del año.



También destaca la situación dentro del sector manufacturero (58%) y en el caso del comercio mayorista y minorista (53%). Por debajo del 50%, pero aún con una expectativa neta de empleo destacable están el sector servicios (49%), el de tecnología y telecomunicación (48%) y la hotelería y restaurantes (44%).



Por el lado de la construcción el porcentaje llega solo a 40%, en empresas de producción primaria es de 34%, y en la banca, seguros y bienes raíces de 30%.



“Vemos con optimismo que aunque estamos en nuevo Gobierno y con cierta incertidumbre en estos primeros meses, hay buenas intenciones de generación de empleo por parte de todos los sectores. Desde la reactivación postpandemia, el país sigue acelerando sus niveles de contratación y esperamos que continúe esta dinámica en el cierre de este año”, dijo Javier Echeverri, country manager para Colombia.

Intención por regiones

En relación con el mapa del país, los empleadores en cuatro de cinco regiones esperan un aumento en los niveles de contratación en el próximo trimestre, mientras que una región pronostica una disminución.



La región del Pacífico es la que tiene un panorama de contratación más competitivo, con una expectativa neta de empleo de 60%, lo que implica un aumento de 25 puntos porcentuales desde el trimestre anterior y de 37 puntos porcentuales si se compara con las mismas fechas de hace un año.



También tiene una intención de contratación fuerte la región Caribe, con 49%; la Orinoquía (45%) y la región Andina (42%). En contraste, la intención de contratación más débil se encuentra en el Amazonas y el sur del país, con 39%.

Perspectivas globales

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup consultó a más de 40,600 empleadores en 41 países. El reporte muestra como a nivel global se mantiene una expectativa neta de 30%, pues 45% de las empresas planea contratar en el último cuarto del año; 16% espera una disminución en su planta de personal; 36% espera mantener firme los niveles de fuerza labora, y 3% no tiene una decisión en esta materia.



Según ManpowerGroup, en 16 de los 41 países y territorios se reportaron intenciones más altas que el trimestre anterior. Las intenciones de contratación aumentan año tras año, en 6%, pero disminuyeron en la comparación trimestre a trimestre en 3%.



La firma destaca que, en la comparación global, el clima de contratación en Colombia ocupa el tercer lugar, 16 puntos por encima del promedio global.



En el caso de América, de 11 países que sondeó la empresa de consultoría en talento, el mercado laboral más dinámica está en Brasil, con una intención neta de contratación en 56%, seguido por Costa Rica (52%) y Colombia (46%). En contraste, entre las intenciones más débiles aparece Argentina (9%), Canadá (30%) y Puerto Rico (32%).



A nivel general, en América Latina, se pronostica una disminución en las contrataciones para el último trimestre del año.

Lo que buscan las empresas

La encuesta de ManpowerGroup evidencia que factores como la escasez de talento, expectativas de los empleadores y las mejores habilidades blandas que necesita la industria son algunos de los elementos que inciden en las contrataciones de los diferentes sectores.



De acuerdo con el reporte, las intenciones de contratación más sólidas para el próximo trimestre se encuentran en Asia Pacífico (40 %) y América del Sur y Central (39 %).



En Norteamérica se reportan niveles de contratación optimistas para el último trimestre de 2022, pero Canadá (30 %) y EE. UU. (33 %) reportan disminuciones moderadas en sus perspectivas.

