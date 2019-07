Plataforma le dice las habilidades que usted necesita para emplearse

La cuarta revolución industrial ha traído un temor: la desaparición de empleos. Sin embargo, algunos expertos señalan que toda revolución así como elimina laborales, multiplica otras que serán necesarias para el futuro de la humanidad.



Atendiendo a esto, Fundación Telefónica, la entidad que gestiona, coordina y promueve los proyectos de acción social del Grupo Telefónica a nivel mundial, se ha puesto la tarea de acercar a la ciudadanía a todos los conocimientos que requieran para formarse y hacer frente a los cambios de la era digital, a través de una serie de proyectos que involucran el uso de tecnologías como el big data y la inteligencia artificial.

Portafolio.co habló con Lucila Ballarino, responsable global de Transformación Digital de la Fundación Telefónica, sobre las nuevas iniciativas de la organización que pronto llegarán a Latinoamérica, incluyendo Colombia.



¿Cuáles son las apuestas de Fundación Telefónica en la actualidad?



Actualmente estamos enfocados en cuatro líneas de proyectos sociales: educación digital, empleabilidad digital, cultura digital y voluntariado corporativo.



En educación y empleabilidad desarrollamos programas de formación para ayudar a personas, desde niños de la primera infancia hasta personas adulta, a desarrollar las habilidades necesarias para tener las máximas oportunidades disponibles en el mundo digital.



Con nuestra cultura digital lo que hacemos es acercar a toda esa cultura y vanguardia tecnológica intentando procesarla en un lenguaje que sea accesible a toda la ciudadanía y a través de talleres, publicaciones, conferencias buscamos este acercamiento.



¿Qué tipos de habilidades?



Las habilidades que pide el siglo XXI como lo son las habilidades blandas, pero también aquellas que son técnicas o específicas como por ejemplo programación, robótica, diseño web y de aplicaciones móviles.



A lo largo de los diferentes niveles de la vida acompañamos en ese proceso de formación, adaptación y entendimiento del mundo digital.



Ustedes están preparando un proyecto relacionado con las habilidades y con los nuevos perfiles profesionales que trae el mundo digital, ¿de qué se trata?



Hace tres años se decide montar una unidad transversal de transformación digital con un reto muy claro que era aprovechar las oportunidades de la tecnología para incrementar el impacto social de nuestros proyectos, ser más eficientes con el uso de nuestros productos y poder ser pioneros del uso de tecnología para fines sociales y poder inspirar a otras instituciones.



En esa andadura empezamos a trabajar en proyectos de big data e inteligencia artificial aplicados a nuestro eje de empleabilidad. Allí identificamos toda la información que existe en fuentes diversas sobre ofertas de empleo y vacantes de empleo. Estos datos que encontramos los procesamos para poder entender cuáles son las habilidades específicas como SEO, SEM, HTML, entre otros, que se está pidiendo en el mercado en general.



Luego de identificarlas, las organizamos en grupos según las veces que esa palabra esté repetida y si siempre salen juntas para así definir las categorías de las profesiones a las que pertenecen o que se ajustan mejor.



En un inicio planteamos esta herramienta para nuestro propio uso, ya que nos era de gran ayuda para definir a qué ciudades de España llevábamos cada uno de nuestros cursos de formación según las demandas reales del mercado en esas zonas.



Pero, nos dimos cuenta que esa información es valiosa para la sociedad en general ya que estamos mostrando una foto de cuál es la situación laboral según su ubicación, por lo que decidimos hacerla pública.



¿Cómo es esta herramienta?



Es un mapa donde la persona puede encontrar, en las diferentes provincias de España, para encontrar cuáles son los perfiles que más se están demandando, las habilidades específicas de cada perfil y un chatbot que le recomienda los cursos que existen online o presenciales para desarrollar esas habilidades que se están demandando.



Parte de lo que nosotros estamos proponiendo es que vamos a tener que seguir formándose a lo largo de toda la vida, porque en el mundo digital hay algo muy claro y es que los cambios son cada vez más veloces y si no nos mantenemos formándonos y actualizándonos de manera permanente, nosotros solos nos estamos excluyendo del mercado laboral y, como no queremos que nadie quede atrás en el mundo digital, estamos poniendo todas estas herramientas a disposición de la sociedad para ayudarlos a tener un lugar activo en esta revolución.



¿Qué resultados han obtenido?



El mapa está al aire desde diciembre en España y ya hay más de 80.000 personas que han accedido a conversar con nuestro orientador. Adicional a esto, los tiempos medios de navegación son altísimo, en promedio cinco minutos de permanencia.



Pero, sin duda, lo más importante que hemos logrado es demostrar lo valioso del big data y la inteligencia artificial para el desarrollo de actividades sociales. Estas tecnologías tienen múltiples posibilidades de aplicarse para tomar decisiones.



¿Traerán este proyecto a Latinoamérica?



Sí. Empezaremos a implementar la plataforma, entre finales de 2019 e inicios del 2020, en Chile y en Colombia.



¿Qué diferencias tendrá?



La gran diferencia es que esta herramienta tendrá la capacidad de comprender cómo es el mercado laboral de Colombia. Nosotros hemos hecho un análisis de qué perfiles digitales se están demandando en España y cómo se distribuyen esos perfiles en todo el territorio nacional, y esto es lo que queremos traer a la región y ayudar a las persona a entender qué ofertas de empleo hay en Colombia, si son las mismas que otros países o no.



¿Por qué traer esta innovación a la región?



Nosotros siempre buscamos que nuestros proyectos tengan un alcance global y claramente en este mundo digital, los problemas son globales.



Latinoamérica viene con unos años de retraso, pero la revolución está aquí, es global y la tendencia en el mercado laboral es la que es y los trabajos van a digitalizarse. El 80% de los jóvenes que están estudiando hoy van a trabajar a lo largo de su carrera en profesiones que aún no existen. Esto sumado a que más del 60% de las profesiones actuales que están en riesgo de transformación severa o desaparición producto de la robotización.



Esto hace urgente tomar medidas para que la ciudadanía se forme en esas habilidades digitales, que en el caso de Latinoamérica son un poco el futuro, pero que en Europa ya son el presente.



¿Qué impacto quieren tener en la región?



Nosotros queremos ayudar a las personas a que tengan la información disponible para tomar decisiones inteligentes basadas en datos sobre sus estudios, sobre su futuro e insisto. Queremos devolverles con el mapa la foto de la situación laboral de Colombia y de los países a los que llegará a la población en general para así ayudar a más ciudadanos en el mundo a que tengan información sobre esto, conocimiento tendido y adaptado al lenguaje del ciudadano de a pie.



Pero a las organizaciones públicas que toman decisiones también que puedan tener esta información para que puedan decidir a qué tipo de plan apostarle y tener un mayor impacto en la sociedad.