Cuatro cualidades que debe tener si quiere trabajar con Elon Musk

Tesla y SpiceX, dos de las empresas insignia del magnate Elon Musk, está en la búsqueda de nuevos profesionales que puedan aportar todo su talento a las respectivas compañías.



Para poner en marcha ese objetivo, en días pasados se llevó a cabo el AI Day, en el que el fundador de la empresa mostró los avances que vienen haciendo en el campo de la inteligencia artificial. El certamen contó con la presencia de Jason Aten, especialista en tecnología e innovación, quien recordó un tuit en el que Musk explica cuáles son las cuatro características, las virtudes que espera de todos y cada uno de sus nuevos empleados.



El magnate escribió: “Una ética de trabajo súper dura, talento para construir cosas, sentido común y confiabilidad". Sorprendentemente, la razón para dejar de lado las habilidades duras es porque "el resto lo podemos entrenar".



La mayoría de las personas podrían pensar que para trabajar en alguna de las compañías dirigidas por el magnate es necesario contar con notable experiencia en ingeniería. Sin embargo, Musk espera que las cualidades pretendidas para sus futuros trabajadores giran en torno a habilidades blandas (soft skills), es decir, aquellas asociadas con la personalidad y la naturaleza del individuo.



Entre lo solicitado por Musk se describen cuatro rasgos relacionados más con capacidades humanas que técnicas. Estas son: ética de trabajo, talento para construir cosas, sentido común y confiabilidad.



LA ÉTICA DE TRABAJO



Musk se refiere a que necesita gente que esté al ciento por ciento dedicada a su trabajo, que labore con ánimo e intensidad y que logre los resultados esperados por la compañía. “Que estén dispuestas a sumergirse de lleno y trabajar por el objetivo común de la empresa”, enfatiza el multimillonario.



TALENTO PARA CONSTRUIR COSAS



Musk relaciona esto con la habilidad de elaborar planes y lograr los objetivos específicos de las compañías.



SENTIDO COMÚN



El sentido común es de vital importancia para un empleador, ya que es indispensable para que el equipo de trabajo tome buenas decisiones y pueda delegar tranquilamente el trabajo.



Sobre el "sentido común", buscado por Musk, no quedan dudas de que es algo difícil de enseñar y, paradójicamente, muy poco común. Según Aten es la "capacidad de comprender una situación y responder correctamente".



CONFIABILIDAD



“Contratar a alguien que no es digno de confianza, solo porque tiene un título de lujo o experiencia, es un error. Incluso cuando hay mucho trabajo que hacer, casi siempre se acaba pagando más a largo plazo cuando hay que arreglar los problemas que causan”, especificó Aten en la charla. Musk determina que si una persona no es de confiar quizás no sea ideal para sus empresas.



Musk, finalmente, recalcó que al entrevistar a sus futuros trabajadores les solía pedir que hicieran un resumen de su carrera profesional y describieran algunos de los problemas más difíciles con los que tuvieron que lidiar y cómo los resolvieron; eso da cuenta de que para contratar a alguien para él prima el sentido común y la lógica para superar los problemas.



