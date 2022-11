'Cuidar', la labor que debe dignificarse: la propuesta de ONU mujeres

El cuidado, que a lo largo de la historia ha sido realizado mayoritariamente por mujeres, es un trabajo al que “hay que darle dignidad” y que debe redistribuirse para que las mujeres tengan la oportunidad de salir a trabajar y mejorar su calidad de vida, asegura la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza.



“Hay una visión de que el cuidado tiene que ser gratis, y no puede ser. El cuidado es un trabajo que hay que reconocer, redistribuir y reducir”, afirma en una entrevista Vaeza, quien lleva esta consigna a la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebra en Argentina y va hasta el próximo viernes.



El objetivo de esta conferencia, a la que acudirán ministras de la región y cuyo tema principal es 'La sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género', es analizar soluciones relacionadas con la creación de sistemas de cuidado que permitan a las mujeres trabajar y descansar.



“No puede ser que la mujer trabaje ocho días a la semana y el hombre trabaje cinco. Es injusto. Nosotras partimos de la base de que hay una injusta división sexual del trabajo en materia de cuidado”, agrega. Encuestas sobre el uso del tiempo que ha realizado ONU Mujeres señalan que el trabajo no remunerado de las mujeres representa un 20% del producto interno bruto (PIB) de los países. “Un 20% del PIB gratis sobre los hombros de las mujeres”, puntualiza la directora regional. “No es que no queramos cuidar. Lo que queremos es redistribución, que los hombres también cuiden”, agrega, y lamenta que el tiempo que los hombres destinan para el cuidado sólo ha aumentado siete minutos en los diez últimos años.



Según Vaeza, ya hay 11 países de América Latina que están “trabajando seriamente” este tema, porque “se han dado cuenta de la crisis que esto representa”.

“Vino la pandemia y los cuidados fueron fundamentales, es como que la gente se dio cuenta: ‘Ah, los cuidados son importantes’. Y claro, el 98 % de la gente enferma de covid-19 estaba bajo el cuidado de las mujeres. Este es un tema moral, ético, pero también económico”, afirma.



Debido a la pandemia de la covid-19, la tasa de participación femenina en el empleo “retrocedió 20 años porque esas mujeres tuvieron que salir del mercado laboral para cuidar”, recuerda. Por eso, insiste, es importante reducir esa carga.



“Si la mujer tuviera más tiempo participaría mucho más en la economía y en la política. Esto es fundamental para transformar las economías y el modelo de desarrollo de nuestros países. Hay que poner en el centro el cuidado de las personas, el autocuidado, el cuidado comunitario, público, privado, el cuidado de la madre tierra, de la biodiversidad, de la seguridad alimentaria. Una sociedad del cuidado”, asegura.



En la conferencia, las ministras de los países en los que ya están empezando a funcionar sistemas de cuidado, como Colombia o Argentina, contarán sus experiencias y a partir de allí se elaborarán metodologías para que otros países puedan implementarlas y se llegará a consensos regionales que se plasmarán en una resolución que ONU Mujeres llevará a otras cumbres.



“Para nosotras sería ideal que sea una obligación constitucional el derecho de cuidar”, subraya Vaeza.



“Lo que estamos tratando de ver es cómo las mujeres que están en los pisos pegajosos, esas mujeres que han sido violadas, que han sido madres a los 15 años, que no terminaron la escuela y que no pueden salir de su casa porque no tienen con quién dejar al niño, puedan tener servicios de cuidado para poder terminar sus estudios, trabajar y así alimentar mejor a sus hijos”, sostiene.



Ese empoderamiento económico contribuiría a la prevención de la violencia.

Mujeres son las que cuidan. Istock

Convertir en política

Para crear los sistemas de cuidado se necesita financiación, un asunto que para la directora regional de ONU Mujeres pasa por la voluntad política de los gobernantes.



“Hay una conciencia mayor de que los cuidados tienen que redistribuirse, lo que no hay es la voluntad explícita, no hay presupuestos, no hay inversión. Pero tenemos recorrido un camino importante”, confiesa. Destaca que están trabajando con el Banco Mundial (BM) y el FMI para “poner en las nuevas cartas de intenciones los temas de cuidado”.



“Las ministras están entusiasmadas. Están explicándoles a los presidentes, están generando consensos alrededor de distintos partidos políticos, y esperamos que en la conferencia haya dos o tres presidentes. Me imagino que el presidente Alberto Fernández va a estar y eso es importante”, explica.

EFE