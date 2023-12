Oficio mortal: inseguridad en el trabajo

La muerte no llega con la vejez sino con el olvido de los empleadores respecto a la seguridad y bienestar de los trabajadores, parafraseando al Nobel, Gabriel García Márquez, frente a la actual inseguridad que enfrentan millones en todo el mundo.



“Alrededor de 2,93 millones de trabajadores murieron como consecuencia de factores relacionados con el trabajo y más de 395 millones en todo el mundo sufrieron una lesión laboral no mortal, según las últimas estimaciones de la OIT y divulgadas en 2023 y correspondientes a 2019”, dice a Portafolio Balint Nafradi, especialista de la OIT en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo.



“En el informe anterior, publicado en 2017 y relativo al año 2014, se estimaba que 2,78 millones de muertes anuales en todos los países eran relativas al trabajo”, precisa.



Las tres cuartas partes de las muertes laborales a nivel global, se debieron, sobre todo, a enfermedades relacionadas con el trabajo como las circulatorias, neoplasias malignas y las respiratorias, según “un llamado en favor de entornos de trabajo más seguros y saludables”, el reciente informe que la OIT presentó en un congreso mundial sobre el tema realizado en Sídney, Australia, a finales de noviembre.



Los datos incluidos en el informe muestran un incremento del 12%, si se compara con las del año 2000.



Entre los veinte factores de riesgo ocupacional considerados, las largas jornadas (de 55 o más horas semanales) presentan mayor número de muertes atribuibles al trabajo de acuerdo con datos de 2016.



En segundo lugar figuran la exposición a partículas ocupacionales, gases y humos, que han ocasionado más de 450.000 muertes asociadas y, en tercero, las lesiones laborales con más de 363.000 muertes.



En términos relativos, las muertes relacionadas con el trabajo representaron 6,7% de todas las muertes.



Para el experto de la OIT, la peor situación laboral que sobrevive en este siglo está relacionada con la tasa de accidentes de trabajo mortales que revela que determinados sectores como la minería y las canteras, la construcción y los servicios públicos (agua, gas, electricidad) y que son notablemente peligrosos a nivel mundial.



“La OIT estimó que en 2019 la industria minera por sí sola contribuyó a cerca del 3% de los accidentes mortales en el trabajo y se constató que la tasa de letalidad estimada era cuatro veces superior a la media mundial de todos los sectores”, afirma Nafradi.



La agricultura, la silvicultura y la pesca, la construcción y la industria manufacturera; contribuyen en gran medida a la carga de lesiones relacionadas con el trabajo, si se tiene en cuenta el número de víctimas mortales.



“Se estima que cada año se producen en esos sectores unas 200.000 lesiones mortales, lo que representa más del 60% de todas las lesiones profesionales mortales. En concreto, uno de cada tres accidentes laborales mortales en todo el mundo se produce entre trabajadores agrícolas”, sostiene el experto de la OIT.



En medio del crecimiento de los trabajos no presenciales, impulsados por la pandemia covid- 19, preguntamos al experto de la OIT si eso disminuiría o no los riesgos laborales: “cuando se ejecuta eficazmente, el teletrabajo ofrece numerosos beneficios para la salud física y mental y el bienestar social. Mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal, disminuye el estrés relacionado con los desplazamientos y el riesgo de accidentes, y contribuye a reducir la congestión del tráfico y la contaminación ambiental, fomentando indirectamente una mejor salud física y mental”, responde.



Sin embargo, sostiene que “es importante tener en cuenta que los sistemas de teletrabajo no siempre cumplen las mismas normas de seguridad y salud que los lugares de trabajo tradicionales. Cuestiones como un mal diseño del espacio de trabajo, un equipamiento inadecuado y la falta de apoyo; pueden provocar trastornos músculo-esqueléticos, fatiga visual y lesiones”.



Además, señala que “el trabajo digital aislado de los compañeros, combinado con las posibles dificultades para gestionar los límites entre la vida laboral y personal fuera del control directo del empresario, puede contribuir a generar problemas de salud mental y hábitos poco saludables”.



También estima que “para garantizar la salud y el bienestar de los teletrabajadores, deben adoptarse medidas integrales que incluyan un entorno de trabajo saludable, una organización adecuada del mismo y sistemas de apoyo apropiados”.



El número de muertes relacionadas con el trabajo podría estar influenciado por la agravación de las exposiciones no protegidas a riesgos laborales, y por cambios sociodemográficos. La fuerza laboral mundial, por ejemplo, aumentó de 2.750 millones a 3.460 millones de personas, un 26% entre 2000 y 2019.



Nueva estrategia



Para ayudar a frenar el grave problema de la inseguridad en los ambientes laborales, la OIT presentó la Estrategia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2024-2030, que prioriza el bienestar de los trabajadores en consonancia con la justicia social y la promoción del trabajo decente en todo el mundo, que promueve la entidad.



Propone una campaña global para la ratificación e implementación de sus convenios 155 y 187, relativos a la salud y seguridad en el trabajo, y a la promoción de ambientes de labor seguros y saludables.



GLORIA HELENA REY