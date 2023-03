En tres años, déficit de talento TI llegaría a 160.000 cargos

La participación de mujeres en el sector tecnológico y especialmente en carreras stem, relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ha venido creciendo en los últimos años gracias a las acciones que se vienen generando desde el sector público y privado. Sin embargo, el camino por recorrer todavía es grande.



De acuerdo con un reporte de la Unesco, en el año 2016 la participación de las mujeres en este sector correspondía a un 16% a nivel global, cifra que a hoy llega a un 30%.



(Los beneficios para los negocios locales con herramientas de Google).



A nivel local, la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (Fedesoft) ha señalado que el 15% del total de sus empresas afiliadas son lideradas por mujeres. No obstante, el gremio apuntó que todavía falta más participación femenina, por lo cual hacen un llamado al Gobierno Nacional y al sector educativo para que se incluyan más iniciativas.



“Resulta de gran importancia avanzar hacia un cambio en los paradigmas, impulsando a las niñas y adolescentes para que opten por programas e iniciativas que apoyen su participación en el sector. Desde la Federación sabemos que el talento faltante en la industria TI es un tema cada vez más apremiante, sobre todo en términos de inclusión de la mujer en la industria. Más de 160.000 talentos faltarán para la industria en el 2025 y las mujeres no pueden dejarse a un lado frente a esta alarmante cifra”, destacó Ximena Duque, presidente de Fedesoft.



(‘Ojalá no se pierda el aporte del sector privado a la salud’).



Según la presidente de Fedesoft, aunque la industria TIC se constituye como una de las grandes oportunidades que tiene Colombia para crecer, exportar y desarrollarse, “su crecimiento contrasta con la baja participación de las mujeres en el sector y las diversas barreras que impiden una presencia más equitativa en materia de género

en ella”, agregó Duque.



Fedesoft subrayó que según cifras del MinTic, 39% de los emprendimientos y proyectos de tecnología en Colombia son liderados por mujeres.



“Las mujeres somos un sector poblacional con un gran reto pero también un gran compromiso en el desarrollo de la industria TI del país. Hay algo increíblemente cierto, y es que no solo podemos, sino que también debemos ser partícipes de escenarios del futuro como lo es el software y la industria TI”, comentó Duque.



(Así avanza la liberación del espectro la red 5G en América Latina).



Contrataciones



Según un estudio de la organización Laboratoria, en Colombia los sectores que lideraron la contratación de desarrolladoras web fueron las empresas que se dedican a la creación de soluciones digitales, con un 21%.



(Por qué ha crecido la importancia de la ciberseguridad).



Le siguen las de servicios y consultorías -empresas que asesoran en cómo usar las tecnologías de la información para lograr sus objetivos-, con cerca del 16%. En tercer lugar están los servicios financieros -como banca-, llevándose cerca del 13%.



En el caso del diseño de experiencia de usuario (UX), las industrias que más contrató, según el estudio, fue la de servicios financieros (36%).



Derribar los estereotipos

Según un informe de Pew Research Center, los hombres que trabajan en áreas stem ganan un salario 40% más alto que las mujeres, además señaló que hay un estereotipo frente a que las matemáticas y las ciencias son actividades ocupadas solo por hombres.



“Debemos potencializar el talento femenino en la industria y dejar de lado los estigmas que retienen a las mujeres a no optar por este tipo de carreras. Fedesoft invitó a las congresistas a concertar una mesa de trabajo para buscar la representación y apoyo de las mujeres en este sector”, dijo Ximena Duque.



PORTAFOLIO