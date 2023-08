Desconexión laboral: reconocida como un derecho de todos los empleados

La Sala Plena de la Corte Constitucional decisión que la desconexión laboral, que fue aprobada por el Congreso en 2022, es un derecho humano de todos los trabajadores, incluyendo a servidores públicos que ocupen cargos directivos, de confianza y de manejo.



Así las cosas, la Corte hizo ajustes sobre la Ley 2191 de 2022 que no había incluido a estos últimos trabajadores y que ahora sí serán cobijados por la misma.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Detalles de la posición de la Corte

Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la Corte dijo que "el descanso no es solo reposo, sino un espacio autónomo, libre, en el que las personas deciden qué hacer o no, con el tiempo de su vida fuera de la actividad laboral. Esta consideración además es inmanente al propio concepto de dignidad humana, de vivir bien y como se quiere".



Y consideró que la desconexión laboral implica una dimensión del descanso y un límite al poder subordinante.



(Vea: ‘La regulación alrededor del empleo debe evolucionar’).



"Es una reivindicación de un espacio autónomo, libre de interferencias que permite concretar otras garantías, como la salud de las y los trabajadores, la disposición de su tiempo libre, y la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar, lo que tiene un impacto diferenciado en las mujeres", dijo la Sala Plena.



Por eso, el alto tribunal explicó que esa consideración era extensible a todo tipo de empleos e implica garantizar el descanso, también el diario y el semanal.



"Si bien los trabajadores de dirección, confianza y manejo no se encuentran sometidos a la jornada laboral ordinaria o máxima legal, como lo señala la ley laboral y la jurisprudencia constitucional, esto no los excluye de la regulación sobre desconexión, que es un derecho humano que surge a partir de las nuevas tecnologías", manifestó la Corte.



(Vea: Mintrabajo reitera llamado a empresarios para fortalecer el empleo).



Finalmente, dijo que este tipo de trabajadores, "debe tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones y las condiciones propias de la vinculación del trabajador y servidor público y deberá atenderse a los criterios de necesidad y proporcionalidad".

Trabajo FOTO: iStock

Razones de la decisión

La postura de la Corte se dio tras estudiar una demanda que se presentó en contra del artículo 6 de la Ley 2191 de 2022 para determinar que los trabajadores y servidores públicos que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo, que antes no estaban incluidos, ahora sí "tienen derecho a la desconexión laboral, la cual no estará atada al límite de la jornada laboral, pero sin que implique afectar el contenido mínimo del derecho fundamental al descanso".



(Vea: ¿Destruir y crear empleo? Papel real que tendría la IA, según estudio).



"Para el efecto deberán atenderse criterios de necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y las condiciones propias de su vinculación laboral, atendiendo lo definido en la presente decisión", dijo la Corte.

(Vea: Así está el optimismo regional frente a la economía y el empleo).



EL TIEMPO - JUSTICIA