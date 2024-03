Desempleo en enero: Gobierno celebra y expertos piden mesura

Ayer se conoció el primer dato de desempleo para este año, que según el Dane quedó en 12,7%, cifra que de inmediato generó posiciones encontradas entre el Gobierno Nacional, que celebra que este indicador cayó respecto al mismo período de hace un año, mientras que los gremios y analistas prenden alertas por los altos niveles de desocupación laboral.



De acuerdo con los registros entregados para el mes de enero, actualmente en Colombia hay 3,2 millones de personas sin trabajo, mientras que 22 millones cuentan con un empleo formal. Si bien el número de desempleados está casi 300.000 personas por debajo de los 3,4 (13,7%) millones de enero de 2023, es el segundo dato más alto desde 2022.



Uno de los que celebró estos resultados fue el presidente Gustavo Petro, quien por medio de sus redes sociales publicó un amplio mensaje en el que resaltó que, teniendo en cuenta que enero siempre tiende a subir la tasa de desocupación, este resultado fue mucho menor a enero de 2020 (13,5%) y 2019 (13,1%).



“Es interesante resaltar que la tasa desestacionalizada rompe la tendencia al alza y se ubica en 10,4% para este mes y que la informalidad sigue cayendo y esa caída es estadísticamente significativa. Además, que es la rama de agricultura, ganadería, caza y pesca la que está jalonando el crecimiento este enero del 2024 y que va en línea con el crecimiento de la posición ocupacional de Jornalero o peón”, señaló.



Para entender mejor el tema de la informalidad, vale la pena destacar que según los reportes del Dane que se conocieron a mediados de febrero (período octubre-diciembre), mostraron que la proporción de personas que tienen un trabajo, pero sin gozar de los beneficios que exige la ley es del 55,5%; la cual es menor en más de 2 puntos porcentuales respecto al mismo lapso del 2022, cuando había quedado en 57,6%.

Esto quiere decir, según los expertos, que más de la mitad del empleo que se genera en Colombia, es informal. No obstante, el presidente Petro dice que las cosas van por buen camino, ya que “el grueso de la ganancia en los volúmenes de ocupados, se incrementa en 533.000 personas frente al enero del año pasado, se da en agricultura, ganadería, caza y pesca sumando 244.000 y que aporta 1,1 puntos porcentuales”.



Ahora bien, pese a que el dato de desempleo cayó frente al mismo mes del año pasado, no se puede pasar por alto que van tres meses seguidos en los que esta referencia sube, pasando del 9% de noviembre, al 12,7% de este momento. Con esto, el desempleo no sólo se mantiene en los dos dígitos, sino que se acerca al 13% que se proyectaba como techo para este año, a causa de la desaceleración.



Es por esto que para Bruce Mac Máster, presidente de la Andi, esto es “la consecuencia lógica del mal resultado en actividad económica del 2023 y de enero de este año”. Advirtiendo que no hay nada que celebrar, puesto que se trata de hogares que actualmente perdieron su sustento.



“Detrás de esta tasa de desempleo hay muchos hogares que perdieron la oportunidad de generar ingresos. Cuando hablamos de la necesidad de un plan de reactivación urgente es para compensar esta realidad, de lo contrario será un año muy complejo para muchos hogares. Urge crear condiciones para reactivar la inversión en el sector salud, en construcción, en infraestructura, en industria y comercio”, explicó el vocero gremial.

Dando un vistazo al discriminado por ramas y actividades económicas, hay que decir que aquellas que tienen las caídas más fuertes se dieron en Información y comunicaciones (-69.000), Actividades profesionales y científicas (-62.000), Servicios públicos (-57.000), Alojamiento y servicios (-44.000) y Comercio y reparación de vehículos (-15.000).



Por otra parte, en línea con lo dicho por el Presidente, actividades como Agricultura, ganadería y pesca (244.000), Administración pública (174.000), Industria (115.000), Actividades artísticas (110.000), Construcción (51.000) y Actividades financieras (42.000) fueron las que más empleo generaron.



La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, indicó que además de la caída en el dato general de desempleo, no hay que pasar por alto la leve reducción en la tasa desestacionalizada que pasó de 10,8% en diciembre de 2023 a 10,4% en enero de este año, que para ella “resulta débil para el desafío de crecimiento económico que enfrenta el país”.



“La información oficial muestra una lenta generación de empleo en sectores esenciales de la economía como manufacturas, que aportó 115 mil puestos; construcción 51 mil y, como alerta, la pérdida de 15 mil empleos en el sector de comercio”, dijo Lacouture.

De acuerdo con la vocera de AmCham, la modesta recuperación que se vio, debe impulsar la puesta en marcha de acciones público-privadas que ayuden a crecer la economía, razón por la cual “reiteramos el llamado al Gobierno de reactivación, prendiendo las locomotoras en los principales sectores económicos que generan empleo”.



Para esto, los analistas concuerdan en que es necesario enviar mensajes de certidumbre, respetar lo pactado, como por ejemplo con las vigencias futuras, ya que son una garantía para invertir y que redunda en la generación de puestos de trabajo hacia el futuro.



Uno de los puntos que más llama la atención tiene que ver con que el techo que se había puesto para un eventual repunte del desempleo, por culpa de la desaceleración, era del 13%, razón por la cual la pregunta ahora es si la tasa de desocupación superará este límite o empezará a bajar. Para los expertos, todo depende de las decisiones que tome el Gobierno Nacional.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio