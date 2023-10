Por qué la buena racha de desempleo se acabaría a final de año

Si bien el país ha venido celebrando durante los últimos meses por una caída constante en las cifras de desempleo, que incluso regresaron este indicador a niveles que no se veían desde el 2018, este buen paso no duraría mucho por culpa de la desaceleración económica que vive Colombia, la cual, según los expertos, se extenderá por un buen tiempo.



Julio (9,6 %) y agosto (9,3 %); han sido dos periodos en los que el país ha visto cómo la cifra de desocupados se mantiene en un dígito. Esto, en gran medida, gracias a los sectores de industrias manufactureras, administración pública y agricultura, así como el de alojamientos y servicios de comidas; dejando al Gobierno como uno de los mayores generadores de empleo en la actualidad.

Sin embargo, expertos advierten que no todo es ‘color de rosa’ y que hay que tener en cuenta que así como unos suben, otros bajan, poniendo como ejemplo los renglones de Comercio y reparación de vehículos, Suministro de electricidad y Construcción; que siguen de capa caída y pierden cada vez más puestos de trabajo.

Adicional a esto, un reciente informe de Corficolombiana advierte que el país no está viviendo todavía los efectos de la contracción que se está viviendo. José Ignacio López, director de esta corporación, resaltó que no se puede olvidar que normalmente en el mundo siempre existe un rezago entre la desaceleración económica y los cambios en la dinámica de empleo.

“En general ha sido entre 1 y 7 meses, es decir, hay un rango amplio de rezago entre estas dos variables, el promedio es de tres meses, y con base en esa información, pues uno pensaría que en los próximos meses ya vamos a empezar a ver un cambio en esa tendencia”, explicó este experto.

Frente a lo que puede pasar con el desempleo a futuro, manifestó que “como estamos ya finalizando el año, usualmente la actividad económica se acelera hacia final del año, entonces probablemente sólo veamos una desaceleración más clara a comienzos de 2024”, haciendo que la tasa de desocupación llegue al 10,2 % en diciembre y al 11 % el próximo año.

Entre tanto, para el economista y asesor de mercados, Andrés Moreno Jaramillo, es bueno resaltar que las dinámicas de las variables de empleo se mueven a ritmos distintos, ya que “se acelera un poco más para destruir, pero para crear es mucho más complicado todavía”.

“Yo creo que la manera de medición, de cómo se pregunta, en Colombia hay muchas personas informales, hay muchas personas independientes y cuando se les pregunta ¿usted está buscando empleo o no? dicen que no. Yo creo que por ahí va. La gente se la rebusca”, agregó Moreno, para quien no es descabellado que el desempleo llegué al 13% en el mediano plazo.

Factores como la inflación, el fenómeno de El Niño, las alzas en los precios de los combustibles, la inestabilidad y recientes subidas del dólar, además de la política económica del Banco de la República; están jugando en contra de la economía del país y esto, según los expertos, le terminará pasando factura a la generación de empleo, tanto en el cierre del año, como a lo largo del 2024.

Otra proyección poco favorable en esta materia es la del Bbva Research, que advierte que “aunque se espera una recuperación en la industria y el comercio desde 2024, la recuperación económica será lenta debido a lo que está sucediendo con el sector de la vivienda, que se espera tenga una baja actividad durante 2024 y, por lo tanto, que el empleo en el sector se reduzca paulatinamente”.

Juana Téllez, economista jefe de este centro de análisis económico, sostuvo que “el crecimiento anual del empleo, al final del año, pasará de 3,6 % este año a 0,9 % en 2024. Y la tasa de desempleo subirá de 10,0 % al terminar 2023 al 10,9 % en diciembre de 2024”.

Por último, al ser consultados por Portafolio, desde el Centro de Estudios Económicos de Anif se proyectó que el desempleo en Colombia cierre el año entre 10,5% - 11% y que para el próximo año oscile entre el 10,9% y el 11,4%, dependiendo de las dinámicas de la economía nacional.

Desempleo FOTO: iStock

¿Qué hacer a futuro?

Frente a los posibles caminos que se pueden adoptar para evitar un golpe muy duro frente a la creación de nuevos puestos de trabajo, estos analistas resaltan que se debe empezar por proteger la economía.

Para ello, en primer lugar, resaltan que se puede reforzar las inversiones privadas y públicas en el sector agropecuario, un rubro con un gran potencial de liderar la recuperación del país.

Así mismo, según Bbva Research, se puede “echar mano de los sectores contracíclicos que fueron exitosos para impulsar la recuperación económica en el pasado: vivienda e infraestructura”.

En todo esto, no hay que olvidar que las proyecciones más recientes hablan de que el 2024 será un año en el que se mantenga la desaceleración, razón por la cual se debe trabajar de la mano con el sector empresarial y fortalecer la confianza inversionista, para evitar que la crisis se agrave.

Hay que fortalecer la construcción

Teniendo en cuenta que uno de los sectores productivos que más se ha visto afectado por la desaceleración, es el de las constructoras, que vieron cómo sus ventas cayeron un 52 % en agosto, solo para vivienda, y perdieron más de 51 trabajos formales; los analistas sostienen que este es uno de los pilares a trabajar con urgencia en el país.

Bbva Research destacó en su análisis que la recuperación económica será lenta debido a lo que está sucediendo con este sector, que se espera tenga una baja actividad durante 2024 y, por lo tanto, que el empleo allí se reduzca en los próximos meses, lo cual deber ser una señal de alerta para el Gobierno Nacional.

