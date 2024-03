Las ciudades del país con más desempleo, según el informe del Dane

La tasa de desempleo en Colombia se ubicó 11,7 % en febrero. Esto se traduce en 2,9 millones de colombianos que no cuentan con un trabajo y evidencia que la creación de nuevos puestos se sigue desacelerando en el país.



De acuerdo con el último reporte del Dane, para el segundo mes del año la población ocupada alcanzó los 22,5 millones de personas; mientras que la fuerza de trabajo llegó a 25,4 millones. Un resultado que indica que cada vez más ciudadanos están saliendo a buscar empleo.

El informe también destacó que a nivel nacional, la población desocupada aumentó en 123.000 personas en comparación con el año anterior.

¿Dónde hay más desempleo?

De las 23 ciudades y áreas metropolitanas (AM), la región que registró la mayor tasa de desocupación para el trimestre móvil diciembre 2023 - febrero 2024 fue Quibdó. El indicador en la capital del Chocó durante ese periodo de análisis alcanzó el 28,4 %.

A continuación se encuentran Riohacha (La Guajira) y Florencia (Caquetá) con un 19,8 % y un 16,9, respectivamente.

A la lista de ciudades con un desempleo pronunciado se suman Ibagué (14,6 %), Cúcuta AM (14,5 %), Popayán (14,1 %), Valledupar (13,7 %), Pereira AM (13,5 %) y Cartagena (13,3 %).

En contraparte, las zonas del territorio nacional con menor tasa de desocupación fueron: Manizales AM (10,9 %), Barranquilla AM (10,4 %) y Medellín AM (9,9 %).

Respecto al nivel de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el indicador se ubicó en febrero en 11,6 %. Este dato representa una leve disminución en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando alcanzó el 11,5 %.

PORTAFOLIO