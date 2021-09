Grandes ciudades ayudaron a recuperar el 60 % de empleos en julio

El mercado laboral está comenzando a mostrar síntomas de mejoría, y las grandes ciudades han sido protagonistas en este proceso. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó ayer su informe de Mercado Laboral para julio, en el que reveló que la tasa de desempleo se redujo a 14,5 %, es decir 5,9 puntos porcentuales por debajo del dato del mismo mes de 2020, cuando estaba en 20,2 %.



De este modo, la población desocupada en el país pasó de 4,55 millones a 3,4 millones al comparar los meses de julio de ambos años, lo que implica que 1,07 millones de personas dejaron de estar desempleadas en la comparación de los dos años.



Así mismo, si se mira por el lado de la población ocupada, en julio de 2021 llegó a 20,9 millones de personas, una cifra superior a la de la población ocupada de junio de 2020, cuando el dato se ubicó en tan solo 17,9 millones de ciudadanos trabajando. De allí que el Dane se destacó que 2,9 millones de empleos se recuperaron en julio.



Estos buenos resultados, además, se vieron altamente impulsados por las cifras de las 13 ciudades principales, donde la tasa de desempleo fue de 15%, por debajo del 24,7% de julio de 2020, pues en ellas se registraron 10,3 millones de ocupados, 52% de los trabajadores a nivel nacional.



De acuerdo con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, “el crecimiento de la población ocupada y en el total nacional y las 13 principales ciudades presenta una relación más importante, y la población ocupada en las 13 ciudades aumentó en 1,7 millones”, lo que implica que 60 % de los puestos que se recuperaron provienen de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.



“Es una noticia positiva, en la medida que la afectación más importante de la pandemia ha sido en los principales dominios urbanos del país, impactados también por los confinamientos”, concluyó Oviedo.



En el caso de la población desocupada, 979.000 de los 1,07 millones de personas que salieron de esta condición se ubicaban en estos centros urbanos, y según el director del Dane, las 13 ciudades están aportando el 91,15% de la corrección de la tasa del desempleo.



“El retorno a la presencialidad o los enfoques mixtos en los esquemas educativos están permitiendo nuevamente que personas que estaban en la inactividad, con labores como el cuidado de los hijos, salgan nuevamente a la población activa a buscar trabajo, ya sea encontrándolo y siendo ocupados, o no encontrándolos, engrosando el desempleo”, explicó así mismo Oviedo.



Incluso por el lado de los inactivos, aquellas personas que podrían hacer parte de la fuerza laboral pero no buscan empleo ya sea porque estudian, están en casa, o tienen alguna discapacidad, también se percibió una mejora. En comparación con el mes de referencia del año pasado, en julio de 2021 la cifra de inactivos cayó de 17,3 millones a 15,9 millones de personas, lo que implica que 1,3 millones de ciudadanos pasaron o al desempleo o a ser población ocupada.



María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia, aseguró que “el dato de julio muestra una recuperación del empleo, en línea con la recuperación esperada para el segundo semestre del año”, por lo que se espera que “el empleo siga ganando tracción, con el regreso a la presencialidad más generalizada en la educación, la mayor apertura sectorial, las políticas de apoyo al empleo del Gobierno y la mejor dinámica de la economía”.



Para Llanes, con esto, “es posible que las empresas deban empezar a contratar más empleados, ante la mejor dinámica de la economía”.



EL PAPEL FEMENINO



Uno de los puntos en los que más enfatizó el director del Dane fue en la recuperación del empleo femenino y el aporte a las cifras globales del mes de julio.

Durante julio, por cada 10 hombres que recuperaron su trabajo, 11 mujeres lo pudieron hacer. Istock

De acuerdo con la entidad estadística, de los 2,9 millones de puestos de trabajo que se recuperaron ese mes en relación con los registrados en 2020, 1,5 millones fueron ocupados por mujeres, y los 1,4 millones restantes por hombres.



“Después de muchos meses continuos de ver brechas en materia de género en la población ocupada julio trae una información positiva”, indicó Oviedo. Sin embargo, la tasa de desempleo femenina se mantiene aún por encima de la de los hombres. Mientras el indicador en el caso de ellas está en 18,8 %, en el de ellos está en 11,1 %.



De este modo, durante julio, por cada 10 hombres que recuperaron su trabajo, 11 mujeres lo pudieron hacer. “Esto empieza a ser una evidencia confirmatoria de cómo el retorno presencial a la educación, y por ende una menor carga de cuidado, permite que más mujeres dejen de estar fuera de la fuerza laboral”, dijo Oviedo.



RELACIÓN PREPANDEMIA



Al revisar las cifras de la pandemia, aún hay trabajo en trono a reducir las brechas del mercado laboral frente a los datos de 2019 y en particular las de género.



“Estamos viendo una recuperación importante del empleo. Pero esa recuperación no nos puede hacer olvidar que tenemos una carga que no vamos a recuperar de un mes para otro", dijo el director del Dane.



Oviedo destacó que “la brecha bienal se reduce de forma importante, pues en junio faltaban 2 millones de puestos de trabajo, y acá estamos viendo que nos hacen falta aproximadamente 1,24 millones en la población ocupada, para retornar a los niveles de 2019”.



Además, mencionó que de esos 1,2 millones de puestos de trabajo corresponden a 1 millón asociados a mujeres, y apenas 200.000 asociados a mujeres. “Por cada hombre que perdió su puesto de trabajo en la pandemia, lo hicieron 5 mujeres, por ello el llamado a un enfoque de género en la reactivación del mercado laboral se hace evidente”, enfatizó Oviedo.



