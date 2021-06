Por cierres, tasa de desempleo volvió a crecer a 15,1% en abril

Analistas apuntan a que no habrá mejores noticias en mayo en cuanto a desempleo, esto por cuenta del paro.

Como ya se notó en otros indicadores, los cierres interrumpieron el ritmo de reactivación de la economía en abril, contrario a lo que sucedió en marzo y febrero. Por eso, según el reporte que dio a conocer este lunes el Dane, en el cuarto mes del año hubo una brecha en el mercado laboral, por lo que la tasa de desempleo ascendió a 15,1%.

(Vea: Gremios apoyan negociación con Comité del Paro, pero sin bloqueos).



De acuerdo con el departamento estadístico, el punto de comparación de los resultados de abril de 2021 es de uno de los peores meses de la pandemia, abril de 2020, cuando la tasa de desempleo llegó a 19,8%. Por eso es que, frente a ese mes del año pasado, el país tuvo una recuperación de 3,9 millones de puestos.



Sin embargo, si el desempeño de abril de 2020 se compara con ese mes de 2019, Colombia todavía tiene un rezago de 1,4 millones de puestos de trabajo para volver a los niveles previos a la pandemia, de acuerdo con el análisis que presentó Juan Daniel Oviedo, director del Dane. “Por eso es que vemos que el mes de abril ha implicado un ligero retroceso en la agenda de reactivación del empleo”, apuntó.

1,4 millones de puestos de trabajo es el rezago que tiene Colombia para volver a los niveles previos a la pandemia.

(Vea: Alerta por desabastecimiento de energía en Putumayo a causa del paro).



Incluso, la entidad hizo un análisis de la población ocupada desestacionalizada y la comparó con enero de 2020, para revisar mes a mes cuál es el porcentaje en el que está el mercado laboral para volver a los niveles previos a la pandemia. Según eso, el país estaba en un 91,1% en abril de 2021, mientras que en marzo de este año es dato ascendió a 94,2%.



Para Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria, “esta es una tasa bien alta si la comparamos además con respecto a 2019. Compararla con respecto a 2020 no es del todo justo, dado que en este momento ya estábamos con la economía parcialmente cerrada. Entonces, al compararla con el 2019, vemos un deterioro de la tasa de desempleo de 5 puntos porcentuales (pps), debido a un aumento en las restricciones a la movilidad. Asimismo, vemos que en el margen, la tasa de desempleo también aumentó”.



(Vea: ‘La solución no es arrodillar a la economía ni al Gobierno’).



De hecho, destaca Olarte, si se mira en términos desestacionalizados, la tasa de desempleo subió casi un punto porcentual. “Eso quiere decir que tenemos 2 millones de personas más en el desempleo, focalizados en sectores como manufactura, recreación y actividades artísticas”.



Ahora bien, como se ha visto en otros meses en los que ha habido restricciones para la economía, Oviedo resaltó que las medidas para contener otra ola de contagios, como cierres, cuarentenas o toques de queda, sobre todo en las principales ciudades, tuvieron que ver con el retroceso que vio el país en abril.



En ese sentido, María Claudia Llanes, economista de Bbva Reseach, apunta que “esto se explica por la reducción del empleo entre esos dos meses, lo que se pudo explicar, en alguna medida, por los confinamientos parciales que se dieron en abril. Con esto, el dato de abril representa un retroceso en términos de la recuperación del empleo y también del dinamismo de la fuerza laboral con respecto a marzo de 2021”.



Para dimensionar el efecto de dichas medidas restrictivas, si se miran las tasas de desempleo en las principales ciudades, el dato asciende a 24,1% en las 23 principales zonas urbanas. De esas, la que tuvo la tasa de desocupación más alta fue Medellín, con 25,9%, seguida de Cali (25,6%) y Bogotá (21,5%). En esas tres ciudades se vieron ese tipo de cierres, por ejemplo, durante el abril.



(Vea: Frunas, Rama y más marcas emblemáticas afectadas por paro en Colombia).



Y si se mira por los sectores de la economía, los que más aportaron a la recuperación de puestos de trabajo, frente a abril de 2020 -un mes con la economía congelada-, fueron comercio, construcción, las industrias manufactureras y alojamiento recuperaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en abril, con 5,2 puntos porcentuales, 3,6 pps, 3 pps y 2,8 pps.



Ahora bien, si se mira en detalle, también se ve que los empleos recuperados también están concentrados en los empleados particulares (1,7 millones) y en los trabajadores por cuenta propia (1,4 millones).

De las zonas principales zonas urbanas del país, Medellín fue la que tuvo una tasa de desempleo mayor, con Medellín, con 25,9%. El Tiempo

LO QUE VIENE



Luego de los resultados de abril, que no fueron alentadores, los analistas apuntan a que no habrá mejores noticias en mayo, el mes en el que la economía ha estado frenada no solo por la ola de contagios, sino por un mes de manifestaciones y bloqueos.



“Pensamos que en mayo la tasa de desempleo se va a seguir deteriorando. Hacia futuro vemos una resolución parcial del paro, situación que puede ayudar a volver al camino de la recuperación con tasas de desempleo similares a las obtenidas en febrero y marzo, que oscilaban entre 13,5% y 14%”, agregó Olarte.



En esa misma línea, la economista de Bbva Research indicó que “para mayo es de esperar que los niveles de empleo sigan siendo bajos, entre otras razones, por los efectos de las protestas”.



PORTAFOLIO