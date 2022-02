Población inactiva se incrementó en casi un millón de personas

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó los resultados para el mercado laboral en el mes de diciembre. Allí, la entidad estadística destacó que la tasa de desempleo a nivel nacional se redujo en 2,4 puntos porcentuales (pps) frente a diciembre de 2020 y llegó a 11 %.

(Vea: El panorama de empleo en Colombia en 2021, según el rango salarial).

Así mismo, de acuerdo con el reporte, y si bien se dio una reducción importante en las cifras de desempleo, pues la población desocupada en diciembre de 2021 se redujo en 634.000 personas frente al mismo mes de 2020 y se ubicó en 2,6 millones de personas, la población inactiva también mostró un aumento significativo, lo cual genera preocupación en el mercado laboral.

Según reportó el Dane, en diciembre de 2021 se llegó a la cifra de 16,32 millones de personas inactivas, 955.000 más que las que se tenían al cierre de 2020 en diciembre, con 15,3 millones de personas. De esta población, 586.000 fueron mujeres.

(Vea: Factores que podrían poner en riesgo la sostenibilidad de la economía).

Según destacó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, la población económicamente inactiva presenta un incremento de 6,2 %, casi un millón de personas que ingresaron en la inactividad, y concentrado fundamentalmente en las 23 principales ciudades del país.

“Hay un incremento de la población económicamente inactiva reportando otra actividad que no es la de oficio del hogar. Es decir, personas que viven de una pensión, de una renta, que se encuentran en situación de discapacidad y tienen una pensión, o se encuentran en desaliento, aquellas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar como resultado de esas dificultades que han venido observando para ingresar al mercado laboral”, explicó Oviedo.

(Vea: América Latina tendría 28,8 millones de desempleados en el 2022).

Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con 3,6 pps, dado que el total de inactivos allí fue de 7,4 millones de personas, lo que el Dane presentó como una variación estadísticamente significativa. Así mismo, otras cabeceras, con un total de 4,1 millones de inactivos, aportaron 1,6 pps a la variación nacional.

Centros poblados y rurales y dispersos reportaron 3,9 millones de inactivos, con un aporte de 1,0 pps.

En el conjunto de ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo, se contabilizaron 977.000 inactivos, aportando 0,1 pps.

(Vea: Desempleo juvenil cayó a 18,8% entre septiembre y noviembre).

Según rangos de edad y sexo, la población inactiva de hombres aumentó 7,1 % y la de mujeres 5,8 %.

La población de 55 años y más concentró el mayor aumento de las personas inactivas en el país, 558.000, en diciembre de 2021, de las cuales 340.000 eran mujeres y 218.000 hombres.

Todas las variaciones anteriores fueron estadísticamente significativas.

PORTAFOLIO