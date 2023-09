El desempleo en Colombia regresa a niveles de 2018

Este 29 de septiembre se conocieron los datos de desempleo en Colombia para el mes de agosto, entregados por el Dane, que dejaron dos cosas claras: el sector de la construcción sigue de capa caída en esta materia, mientras que la mayor generación de puestos de trabajo está en los industriales.



En esta ocasión, la tasa de desocupación se ubicó en el 9,3% el mes pasado, lo cual se traduce en una reducción anual de 1,3 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que para el mismo periodo del 2022 había quedado en 10,6%. Los registros de desempleo regresaron a niveles que no se veían desde agosto de 2018.



En el discriminado por sectores, el Dane informó que las ramas que más aportaron a la creación de nuevos puestos de trabajo formal fueron industrias manufactureras (206.000 nuevos puestos); seguida de Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (184.000 nuevos puestos); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (178.000 nuevos puestos) y Alojamiento y servicios de comida (167.000 nuevos puestos).

En la otra orilla, entre los sectores que restaron a la variación de desempleo, están Comercio y reparación de vehículos (139.000 empleos perdidos), Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (75.000 empleos menos) y construcción, que sigue pasando por un mal momento y en agosto reportó la pérdida de 51.000 trabajos formales.



Entre tanto, uno de los puntos a destacar en este reporte tiene que ver con la tasa general de participación, que para agosto quedó en 64,4%, creciendo 0,9 puntos porcentuales con respecto al 63,5% que se vio hace 12 meses.



Así mismo, hay que decir que, traducido en números reales, para el mes pasado había 23,16 millones de personas ocupadas. Esto quiere decir que en el último año se recuperaron un millón de empleos.



“En agosto de 2023, Colombia tuvo un aumento de 509.000 mujeres ocupadas y de 492.000 hombres ocupados. De acuerdo con el rango de edad, los mayores aumentos en el total nacional se registraron en las mujeres de 55 años y más (194.000) y en el rango de 25 a 54 años para los hombres (219.000). (Estas son variaciones estadísticamente significativas)”, dice el informe del Dane.

Si bien estas cifras son buenas, según lo expresado por el Gobierno, no hay que pasar por alto que, al revisar la población ocupada por su posición ocupacional, se encuentra que 41,7% reportó que trabaja por cuenta propia. Esto quiere decir que 9,6 millones de colombianos decidieron emprender.



Por otra parte, pasando a los registros por regiones, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron Quibdó (24,7%), Ibagué (14,5%) y Florencia (13,4%); mientras que entre aquellas con menor tasa de desocupación están Santa Marta (8,1%), Medellín (8,3%) y Bucaramanga (8,4%).



¿Qué está pasando?

Una de las preguntas que surge en este momento, tras los datos entregados por el Dane, es ¿por qué se siguen generando puestos de trabajo en el país si la economía está en franca desaceleración?



De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos Anif, “las cifras revelan que las dinámicas de empleo aún no capturan la desaceleración económica que se ve claramente en las últimas cifras del PIB y de indicadores líderes reveladas por el Dane. En ese sentido, es cuestión de tiempo para que el mercado laboral se desacelere y converja con la dinámica económica”.



Entre tanto, María Claudia Llanes, economista senior del BBVA, sostuvo que “dado que el mercado laboral tradicionalmente se comporta con rezagos frente a la actividad económica, no se debe descartar que este ritmo de creación de empleo y baja en la tasa de desempleo se moderen”.



Si bien las cosas van por buen camino, todavía no es momento de bajar la guardia y por el contrario, según los analistas, hay que avanzar en el cuidado del tejido productivo del país.



Mantener el buen paso

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que este es un “muy buen resultado en materia laboral que se debe seguir protegiendo con crecimiento y apoyo a sectores claves (industria, vivienda y comercio) en su recuperación económica”.



No hay que pasar por alto que si bien las empresas siguen generando empleo formal, las reducciones en la tasa de desocupados siguen siendo bajas, ya que si se comparan julio y agosto del 2023, la baja en este indicador es de 0,3 puntos porcentuales.



