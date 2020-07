Desempleo en mayo llegó a un nuevo máximo de 21,4%

La tasa de desempleo en Colombia, como lo esperaban expertos y analistas, tocó durante mayo pasado un nuevo máximo de 21,4% para ese mes en lo corrido de las últimas dos décadas. Sin embargo, los pasos que se dieron para reactivar la economía llevaron a más colombianos a buscar trabajo, e incluso, se vio un freno en la caída de la ocupación.



Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Nacional de Estadística (Dane), al presentar los resultados del mercado laboral de mayo pasado, explicó que para el total nacional hubo 17,3 millones de personas ocupadas, es decir, “una reducción de 4,9 millones de personas” en comparación con el quinto mes del 2019.



De acuerdo con Oviedo, las comparar los resultados de abril con los de mayo, en el cuarto mes se observó una reducción de 5,4 millones de ocupados, lo cual significaba más del 25% de la población económicamente activa.



Así, esta reducción de 4,9 millones de personas ocupadas durante mayo -según Oviedo-, “refleja una nueva dinámica del mercado laboral que responde a las decisiones de reapertura de algunos sectores no esenciales”.



Entretanto, al referirse a la población desocupada, el director del Dane explicó que a mayo esta llegó a 4,7 millones de personas (esta cifra refleja un aumento de 2,1 millones frente al mismo mes del año pasado).



Asimismo, el reporte que entregó la entidad estadística dejó ver en mayo pasado un total de 17,8 millones de inactivos (3,3 millones más que en el mismo mes del 2019).

En cuanto a horas trabajadas, Oviedo añadió que en abril, “49% de ocupados había trabajado menos de 20 horas. Ahora, este número bajó a 36% (en mayo). Esto ya muestra reactivación”.



Juana Téllez, jefe de estudios económicos de BBVA Colombia, explicó que en las cifras de desempleo presentadas “podemos ver los efectos del proceso de reactivación luego de los efectos del confinamiento. Se detuvo la pérdida de empleos y hubo creación de puestos”.



Adicional a esto, agregó Téllez, en mayo se vio una “disminución de la inactividad. Más o menos, la tercera parte de quienes entraron en inactividad, han salido a buscar trabajo. De esos, el 60% consiguió empleo y el 40% no”.



A su vez, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, indicó frente a los resultados que durante mayo se redujo la destrucción de empleo, mientras que en abril “se perdieron 5,4 millones y en mayo 4,9 millones. Esto muestra el impacto de las medidas de reactivación que se implementaron desde el 27 de abril”.



En segundo lugar, Mejía indicó que en mayo bajó el número de personas que salen del mercado laboral (en el mes la cifra fue de 3,3 millones, mientras que en abril esta llegó a 4,3 millones). “Como anticipamos, una parte no despreciable de la inactividad era involuntaria (personas confinadas que no podían salir a buscar empleo)”, dijo.



Al revisar las cifras de desempleo en términos de género y edad, el director de Fedesarrollo explicó que la actual crisis continúa afectando “más que proporcionalmente a mujeres y jóvenes menores de 24 años, pues mientras que en el agregado nacional la pérdida de empleos fue de 22%, para las primeras fue de 28% y para los segundos, de 31%”. Pero más allá de esto, señala Mejía, en abril parece haberse tocado fondo en materia de desempleo.



Ahora bien, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que el empleo debe ser prioritario en la política de reactivación económica.



“Está demostrado que la estrategia balanceada de cuidado de salud y empleo más efectiva es la de retomar actividades con gran seguridad. Esto solo se logra si la totalidad de los ciudadanos asumimos la responsabilidad social y colectiva de cuidarnos”, manifestó el dirigente gremial.



Asimismo, desde la Andi señalaron que las cifras de desempleo de mayo reflejan que los efectos del aislamiento que se registraron en abril pasado también se mantuvieron en lo corrido del quinto mes del año.



SECTORES AFECTADOS



El balance laboral mostró que 2,3 millones de personas (de 4,9 millones que entraron a formar parte de la caída de ocupados), estaban concentrados en sectores como comercio y reparación, manufactura, administración pública, defensa, salud y educación.



“Las reducciones más importantes se dieron en mantenimiento y reparación de vehículos, comercio al por mayor, comercio al por menor de alimentos en establecimientos especializados y comercio al por menor de otros productos (caída de 68%)”, manifestó Oviedo.



Asimismo, el exministro Juan Camilo Restrepo señaló que la cifra de desempleo en las grandes ciudades (que en mayo subió al 24,5%) “muestra que, sin duda, el empleo es el gran asunto del país de ahora en adelante. Todas las energías tienen que ponerse al servicio de un gran propósito: reducir el desempleo”.



A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio Santamaría, dijo que pese al ligero aumento visto en mayo en la tasa de ocupados y en la caída de los inactivos, lo malo es que el empleo cae en todos lo sectores.



“Además, entre lo malo está el hecho de la pérdida de ingreso de los hogares que, en efecto, superó los $10 billones entre abril y mayo. Es un número demasiado grande”, aseguró Santamaría.



Pero más allá de esto, concluyó, es grave el incremento sustancial del desempleo en todas las ciudades. “En Bogotá, casi que este se duplicó”, señaló.