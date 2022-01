Desempleo juvenil cayó a 18,8% entre septiembre y noviembre

Entre las dificultades que ha presentado el mercado laboral en la pandemia se encuentra impulsar la empleabilidad de los jóvenes como uno de los mayores retos.



Según las últimas cifras del Dane, en el trimestre comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 2021 la situación mejoró para las personas entre 14 y 28 años en búsqueda de trabajo, pues la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 18,8%, registrando una disminución de 3,6 puntos porcentuales frente al trimestre móvil septiembre - noviembre 2020, cuando estaba en 22,4%.



Esta cifra, es además, la más baja de los registros históricos que tiene la entidad estadística para los dos años de pandemia, 2020 y 2021, y en el total de la población juvenil se registró que había 1,29 millones de jóvenes trabajando el país, 1,23 desempleados, y 5,5 millones inactivos, lo que implica que no están buscando empleo, pero tampoco trabajan.



Durante el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2021, la rama de actividad económica que concentró el mayor número de jóvenes ocupados fue comercio y reparación de vehículos, con 21,1% de los jóvenes que trabajan en el país, alrededor de 1,17 millones, seguida de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16,7%) e industrias manufactureras (11,5%).



Para los jóvenes se redujo la brecha de género tanto en materia de ocupación como en desempleo, pero persisten las diferencias en el mercado

El sector comercio es uno de los más representativos en la demanda de personal. Archivo EL TIEMPO

En cuanto a la tasa de ocupación para el total de personas entre 14 y 28 años en el periodo de referencia, fue 45,1%, presentando un aumento de 1,5 puntos porcentuales comparado con el trimestre móvil entre septiembre y noviembre de 2020 (43,6%).



De acuerdo con Juan Carlos Guataquí, catedrático de la Universidad Javeriana, “es posible que los jóvenes estén obteniendo empleo, pero que sea de menor calidad, con mayor informalidad o menores ingresos. Es una relación de intercambio entre calidad y cantidad”, aseguró.



Además indicó que la reducción en los resultados en desempleo “se dan o por la actividad económica, pues no hay ningún programa del gobierno que haya enfrentado el desempleo de forma exitosa. O sino, puede que muchos jóvenes también se pueden haber desmotivado definitivamente y estén saliendo de la fuerza de trabajo, lo que reduce el desempleo”, dijo.



De acuerdo con el Dane, según su posición ocupacional la mayoría de los jóvenes se emplean como obrero o empleado particular (50,4%) o trabajadores por cuenta propia (36,9%), mientras que 1,7% son empleado doméstico, 4,2% jornaleros o peones, y 5,1% como trabajador sin remuneración.



se redujo la brecha de género en la tasa de desempleo

Brecha de género



El Dane destacó que en el trimestre de referencia se redujo la brecha de género tanto en ocupación, como en la tasa de desempleo, pero a pesar de ello, persisten las diferencias en el mercado laboral de los jóvenes.



“Respecto a las tasas de ocupación de hombres y mujeres jóvenes, se destaca que en el trimestre móvil septiembre - noviembre 2021, la tasa de ocupación (TO) de los hombres (54,5%) fue mayor que la TO de las mujeres (35,5%) en 19,0 puntos porcentuales”, indicó el Dane en su boletín de mercado laboral de la juventud.



Comparado con el trimestre móvil septiembre - noviembre 2020 esta diferencia disminuyó 1,5 puntos porcentuales. Entre tanto, la tasa de desempleo (TD) de los hombres (14,1%) fue menor que la TD de las mujeres (25,3%) en 11,2 puntos porcentuales. Y según el Dane, esta diferencia disminuyó 4,2 puntos porcentuales frente al trimestre móvil septiembre - noviembre 2020.



Informalidad

El Dane entregó también ayer los resultados de su reporte de informalidad para el periodo septiembre- noviembre de 2021. De acuerdo con la entidad estadística, la tasa de informalidad a nivel nacional se ubicó en 48,2%, 0,5 porcentuales por debajo que la del mismo periodo de 2020. En el caso de la informalidad en las principales 13 ciudades del país se ubicó en 46,9%, cuando en 2020 estaba en 47,7% en el mismo trimestre móvil.



Por género, la tasa de informalidad de los trabajadores masculinos se ubicó en 47,30%, mientras que para las mujeres estuvo en 49,3% para el periodo de referencia.



En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 45,8% y la de las mujeres 48,3%.



En el caso de los hombres, se dio una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2020, cuando la informalidad en las 13 capitales más grandes para ellos estaba en 47,7%, mientras que en 2020 la tasa de informalidad de las mujeres en el mismo periodo fue de 47,8% en estos dominios geográficos, por lo que en 2021 se redujo 0,5 puntos porcentuales el indicador.



Del toral de ciudades y áreas metropolitanas que mide el Dane, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta (71,5%), Sincelejo (67,6%) y Santa Marta (65,3%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales (33,4%), Pereira (40,2%) y Medellín (41,9%).



Cifras del mercado laboral en el país

25,3% Es la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes.

48,2% La tasa de informalidad nacional que Colombia.

19 Puntos, la brecha de género en jóvenes.

1,23 Millones de jóvenes están desempleados en el país.



