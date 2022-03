Desempleo juvenil, en 20,6% entre noviembre y enero

Archivo particular

El desempleo de los jóvenes volvió a ubicarse por encima de 20%, así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su reporte presentado ayer sobre la situación laboral de las personas entre 15 y 28 años en el país. Según la entidad estadística, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 20,6%, registrando una disminución de 2,1 puntos porcentuales (pps) frente al trimestre móvil noviembre 2020 - enero 2021 (22,7%).



Los registros del Dane mostraron también como la población en edad de trabajar de 15 a 28 años asciende a los 11,35 millones de ciudadanos, pero de esos, hay 5,1 millones por fuera de la fuerza laboral. Los restantes corresponden a 4,89 millones de jóvenes que actualmente trabajan, y a 1,27 millones que están desempleados, es decir, tienen la intención de trabajar.



Para el trimestre de referencia, la tasa global de participación (TGP) de los jóvenes en el total nacional fue 54,3%, el mismo periodo del año anterior esta tasa fue 57,5% lo que representa una disminución de 3,2 pps. La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años fue 43,1%, presentando una disminución de 1,2 pps comparada con el trimestre móvil noviembre 2020 - enero 2021 (44,3%).



BRECHA DE GÉNERO



Uno de los datos que destacó el informe del Dane tiene que ver con los jóvenes entre 15 y 28 años que no estudia, pero que tampoco se encuentra laborando. Según la entidad, para el periodo entre noviembre de 2021 y enero de 2022 se tenía a 3,12 millones de jóvenes en esa situación. De ellos, 1,06 millones son hombres y 2,05 millones son mujeres.



Si bien la tasa de desempleo juvenil aún se ubica varios puntos por encima de la tasa de desempleo nacional, entre hombres y mujeres hay una brecha que se acrecienta en el caso los jóvenes. El reporte mostró como la tasa de desempleo juvenil llegó a 16,3% en el caso masculino, y que para el trimestre en cuestión 583.000 jóvenes hombres en búsqueda de empleo.



En el caso de ellas, la tasa de desempleo juvenil fue de 26,7%, y se contabilizó a 690.000 mujeres jóvenes en búsqueda de empleo.



EMPLEO POR SECTORES



En las ciudades se dio un avance importante en materia de empleo juvenil en relación con los datos de hace un año, pues la tasa de desempleo de la población joven fue 21,2%, registrando una disminución de 4,8 pps frente al trimestre móvil noviembre 2020 - enero 2021 (26,0%).



Para el trimestre entre noviembre de 2021 y enero de 2022, el sector que concentró el mayor número de ocupados dentro de la población joven fue el de comercio y reparación de vehículos, con 19,4% del total de los empleos. Este sector vio una reducción en los empleos, pues mientras que entre noviembre de 2020 y enero de 2021 ocupaba a 1,08 millones de jóvenes, en la última medición reportó solo 950.000, lo que implica 134.000 empleos menos.



En agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, se concentra el 14,6% de los empleos, pero allí también se dio una reducción en 119.000 puestos al comparar con el año anterior, y se pasó de 831.000 jóvenes trabajadores a 712.000 personas en ese rango de edad.



TASA DE INFORMALIDAD



Otro reporte que entregó el Dane ayer fue el de las cifras de informalidad a nivel nacional. Según la entidad se ubicó en 44,9%. Así mismo, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 43,5% para el trimestre móvil noviembre 2021 - enero 2022.



De acuerdo con el Dane, las ciudades que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta y su área metropolitana con 67,0%, Sincelejo (66,3%) y Riohacha (63,0%). Por el contrario, las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá D.C. (34,0%), Manizales y su área metropolitana (38,0%) y Medellín y su área metropolitana (40,3%).



