Desempleo en Colombia: en qué se mejoró y qué falta ajustar

El segundo mes del año 2023 trajo buenas noticias en términos del mercado laboral. La tasa de desempleo se redujo 1,5 puntos porcentuales en comparación con febrero de 2022. Así, el indicador de desocupación en el país pasó de 12,9% a 11,4%, según informó este viernes el Dane.



Con estas cifras, el número de personas desempleadas o en búsqueda de trabajo se ubicó en 2,84 millones de personas, lo que implica una mejora en 365.000 personas frente al dato de 3,2 millones de hace un año.



La directora del Dane, Piedad Urdinola, destacó también una mejora en las cifras de ocupación en el país entre los dos febreros, con la recuperación de 552.000 empleos, pues mientras que en el segundo mes de 2022 eran 21,6 millones los ocupados, para febrero de 2023 la cifra ascendió a 22,2 millones.



El Dane destacó, además, una reducción en los indicadores de desempleo tanto de hombres como mujeres, a pesar de que persiste una amplia brecha de género. La cifra de desempleo para los hombres se ubicó en 8,6%, mientras que la de las mujeres fue 15%, eso es una diferencia de 6,4 puntos porcentuales.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, reconoce que si bien las cifras del mercado laboral en febrero son positivas, hay que mirarlas con detenimiento.



“Se siguen creando empleos en la parte de servicios, comercio, inclusive de manufactura, eso es bastante positivo. No obstante, hay una gran cantidad de personas, especialmente hombres, que no reportan que están trabajando y que salieron de la industria del empleo, lo que representa cerca de 200.000 personas. Esto hizo que, como la cantidad de gente que busca empleo es menor, entonces la tasa de desempleo como un todo cae”, explicó el economista.



El centro de estudios económicos Anif destacó que si bien las cifras de desempleo representan una reducción frente a febrero de 2022, “es relevante notar un aumento significativo en la población por fuera de la fuerza de trabajo que podría explicar parte de la reducción del número de desocupados”.



Esto, pues según las cifras del Dane, en febrero se registraron 14,2 millones en la población fuera de la fuerza laboral, un aumento de 356.000 personas en comparación con los datos de hace un año.



La directora del Dane explicó al respecto que “desde diciembre de 2021 no veíamos este patrón, con un aumento de la población por fuera de la fuerza laboral. Es importante notar que la mayoría del aumento en esta población se está dando en hombres mayores de 55 años que se están dedicando a hacer otras labores, como pensionados, rentistas, incapacitados permanentemente para trabajar o que no ven que valga la pena buscar un empleo”.



De otra parte, María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia, destacó que comparando con datos ajustados por factores estacionales, el empleo nacional en febrero se ubicó en niveles similares a los observados desde mayo de 2022 y que la creación de empleo anual “se sigue desacelerando, por efecto de la base de comparación del año pasado, de febrero de 2022. De esta forma, el empleo pasó de crecer 3,8% entre enero de 2022 y enero de 2023, a crecer 2,5% (552.000 empleos) entre febrero de 2022 y febrero de 2023”.



Así mismo, Llanes mencionó que, en términos sectoriales el empleo se vio jalonado por “transporte y almacenamiento” que creó 194.000 empleos entre febrero de 2022 y febrero de 2023 y por “alojamiento y servicios de comida” que creó 141.000 empleos, en igual período.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio