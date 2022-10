Más del 70% de los empleos recuperados en agosto fueron para mujeres

En agosto, el mercado laboral registró nuevamente cifras de mejora, pues la tasa de desempleo a nivel nacional se redujo en 2,3 puntos porcentuales con relación al mismo mes del año pasado, y pasó de 12,9% a 10,6%.



(Tasa de desempleo en agosto, el mejor mes de los últimos dos años).

Los buenos resultados también se vieron reflejados en las cifras de ocupación, pues en el octavo mes del año la población colombiana que se encontraba en esta condición llegó a 22,16 millones de personas, y se recuperaron 1,58 millones de puestos de trabajo en comparación con el dato de agosto de 2021, que fue de 20,5 millones de ocupados a nivel nacional.



De esos empleos recuperados, 1,11 millones de puestos de trabajos fueron aportados por mujeres, mientras que los hombres recuperaron 468.000 de los empleos. Esto implica que la población femenina representa 70,5% de los empleos que se recuperaron.



Vale la pena recordar que el Dane toma como ocupados a aquellas personas que durante la semana previa a la toma de información trabajaron al menos 1 hora a cambio de un ingreso monetario o en especie, o trabajaron al menos 1 hora sin recibir pago en calidad de trabajador familiar sin remuneración. O también, aquellos que no trabajaron (por vacaciones, licencia, etc.), pero tenían un empleo o negocio.



De acuerdo con el Dane, los sectores en que más se recuperaron empleos en relación con agosto de 2021 fueron el comercio y la reparación de vehículos, con 372.000 trabajadores adicionales, para un total de 4,07 millones. El sector de administración pública y defensa, educación y salud, que recuperó 300.000 ocupados y hoy emplea a 2,76 millones y el de actividades artísticas y de entretenimiento, con 203.000 trabajadores adicionales en relación con 2021, y un total de 1,8 millones.



(La tasa de desempleo en Colombia en agosto fue de 10,6 %).



Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, reiteró que siguen siendo los sectores asociados a servicios, entretenimiento y comercio, los que más están liberando oportunidades y puestos de empleo.



“En términos de la población femenina y masculina vemos que sobre todo son las mujeres las que están encontrando una proporción mayor de oportunidades de empleo, específicamente en este sector de servicios, mientras que para los hombres las mayores oportunidades se encuentran en la industria manufacturera, una cosa positiva a resaltar es que frente al año pasado también hemos tenido avances en cuanto a formalidad”, indicó Piraján.



En el caso de la tasa de ocupación, Esta se ubicó en agosto en 69,5% para los hombres, mientras que para las mujeres estaba en 45%. Así mismo, mientras que la tasa global de participación masculina se ubicó en 76%, la femenina llegó en agosto a 51,9%.

“Vemos que hay una brecha grande en la oferta laboral medida por la tasa global de participación, de la misma manera algo más reducida en la tasa de ocupación y desempleo”, explicó la directora del Dane, Piedad Urdinola.



(La app que usan las empresas para recoger datos de sus consumidores).



Desempleados y fuera de la fuerza laboral



El Dane también dio a conocer que en agosto en el país había un total de 2,6 millones de desempleados, lo que representó la salida de 401.000 personas de la desocupación, mientras que en agosto de 2021 había en Colombia 3,03 millones de desempleados.

María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia, destacó que, “en términos desestacionalizados, comparando julio de 2022 con agosto de 2022, la tasa de desempleo se mantuvo relativamente estable a nivel tanto nacional como urbano”. La tasa de desempleo para las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas, que se redujo 2,5 pps, a 10,8 para el mes de referencia.



Para las mujeres la tasa de desempleo en agosto se ubicó en 13,3%, mientras que hace un año estaba en 16,5%, esto implica una diferencia de 3,2 pps. Por el lado de los hombres, la tasa de desocupación se redujo frente a agosto de 2021 en 1,7 pps, al pasar de 10,4% a 8,7%.



El mercado laboral también mostró una reducción en la población por fuera de la fuerza laboral, aquellos que están en edad de trabajar pero no están empleados, pero tampoco en búsqueda de trabajo, también mostró una reducción, al pasar de 14,8 millones de personas a 14,2 millones, es decir 630.000 ciudadanos menos.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO