'Despido silencioso', respuesta de empresas a la 'renuncia silenciosa'

Una tendencia que ha ido creciendo desde la pandemia por covid-19 es la llamada 'renuncia silenciosa'. En diferentes países se registró la salida de miles de empleados que decidieron renunciar de sus empresas en busca de mejores beneficios, una actividad que los hiciera feliz o por las condiciones laborales.



“En una encuesta a 13.000 empleados sobre 3.000 jefes se reveló que los gerentes con mejores calificaciones solo tenían a un 3 % de sus empleados en "renuncia silenciosa". Los de peor resultado tenían a un 14 % de sus trabajadores en esa situación”, reportó el medio ‘Xataka’.

Ahora bien, luego de las 'renuncias silenciosas' llegaron los 'despidos silenciosos'. De acuerdo con Forbes, esto es una tendencia que no es ampliamente denunciada. Se trata de que los gerentes o jefes se encargan de perseguir y atacar a los empleados para que ellos mismos renuncien.

Incluso, es posible que muchas personas hayan sido víctimas de este fenómeno, pues esta tendencia está basada en el comportamiento del jefe a su empleado, en el cual, el desinterés o el maltrato son los factores claves para determinarlo.

¿Cómo provocar el despido de los trabajadores?

La tendencia implica que los jefes usan varias técnicas para abrumar al trabajador hasta que este decida salir de la empresa. Forbes explica que entre las acciones está “hacer miserable la vida laboral, congelaciones de contratación, rescisiones de ofertas de trabajo a diario y constante vigilancia y estrés”.



Además, de no motivar al empleado, no conceder aumentos, no dar permisos, señalar comentarios de remordimiento y no estar dispuesto a ayudar; incluso, ponerlo a trabajar más horas de las debidas. En resumen, el jefe se encarga de frustrar al empleado.

Después de eso, cuando la situación laboral empeora, la empresa tiene la documentación suficiente para agregar al empleado a la lista de despidos. Portales especializados aconsejan que antes de llegar a dicho extremo, el trabajador debe hablar con el jefe.

“Proporcione hechos, datos y cualquier mensaje de compañeros de trabajo y clientes que demuestren que, de hecho, usted es un trabajador productivo y bueno en su trabajo”, aconseja Forbes.

