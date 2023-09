Sanciones que recibirían Dimayor y FCF por no negociar con futbolistas

El Ministerio del Trabajo anunció que iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tras una negativa por parte de estos entes a negociar un pliego de peticiones hecho por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), hecho en el año 2019.



Según el auto expedido por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo, de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo, el pasado 4 de septiembre, se señala que existe mérito para formular cargos tanto a la FCF como a la Dimayor.



Según explicó Acolfutpro, "el empleador directo de los futbolistas no es la FCF y la Dimayor, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social, pero sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Acolfutpro, por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones".



Esta formulación de cargos desencadenaría la apertura de un proceso administrativo sancionatorio que derivarían en multas tasadas desde los 5 hasta los 10 millones de pesos diarios, por cada día de mora, en el inicio de la negociación de dicho pliego.



Fútbol colombiano. Kronos

Las razones

Esta rencilla comenzó en septiembre de 2019, cuando más de 1.000 jugadores de cerca de 35 clubes del fútbol colombiano dieron 'luz verde' a un pliego de peticiones, el cual contiene puntos enfocados en la mejora de sus condiciones laborales.



Ante la negativa de la FCF y la Dimayor, Acolfutpro presentó una denuncia fundamentada en los artículos 39 y 55 de la Constitución y los convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Colombia.



La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que "el Gobierno del Cambio tiene interés de promover el diálogo social en todas las instancias, por ello hemos querido, durante todo nuestro año de gobierno, que se llegue a una amigable salida al diferendo sin que haya sido posible, por la posición que sostiene la parte empleadora. Nosotros hemos sostenido la necesidad de que se respeten los convenios internacionales que hacen parte de nuestra legislación y por eso no permitiremos que se vulneren".



A estas declaraciones se sumó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, quien ha hecho parte de varias mesas de diálogo con las partes involucradas, en las cuales también participaron la OIT y la Fifa.



"Desde hace años, el Gobierno colombiano tiene un expediente abierto en el Comité de Libertad Sindical de la OIT por este caso. Hemos querido solucionarlo por la vía del diálogo social, pero ha sido imposible. El Estado Colombiano tiene obligaciones que estamos comprometidos a cumplir. Esperamos que la FCF y la Dimayor, en cualquier momento, inicien las conversaciones en beneficio del espectáculo del fútbol, la hinchada y por supuesto los intereses de los futbolistas que al final son trabajadores", dijo el funcionario.



Las partes fueron notificadas por la cartera de Trabajo mediante oficio.



