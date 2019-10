Diseñadores, los más creativos con la hoja de vida

Ya es sabido que la hoja de vida es un documento que sirve de apoyo cuando un profesional busca emplearse, pues reúne su experiencia laboral y datos de interés. En el caso de los diseñadores, el formato, diseño y presentación del currículo en sí puede ser la prueba de sus habilidades, creatividad y estilo propio.



“La hoja de vida debe ser el reflejo de quien es como diseñador y siempre querrá mostrar en ella su fortaleza. Si cree tener un buen manejo de color será colorida, puede preferir que sea minimalista o presentada en forma de ‘origami’. En el diseño la creatividad no tiene fronteras y siempre tiene el poder de sorprender”, advierte Patricia Rincón, diseñadora gráfica y gerente de Almax Gráfica.



El currículo del diseñador “debe ser creativo y no tradicional, aquí hay que recopilar todo el trabajo hecho, no solo de su enfoque, también su experiencia paralela. Si un diseñador gráfico quiere mostrarse como diseñador e ilustrador, expone lo que más pueda en ilustraciones, pero no sobra añadir trabajos editoriales, de diseño de portafolios empresariales o páginas web”, dice Liliana Patricia Aguilar, diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



Cada diseñador le dará prioridad y dirección a su especialidad, ya sea en ilustración, animación, diseño editorial, publicitario o digital. Estas variaciones deben ser respetadas a la hora que se postula a una vacante, pues cada una requiere de destrezas en herramientas digitales.



Especificar ‘skills’ y software aprendido es más que necesario. Lo básico es saber de Adobe Photoshop o Adobe Illustrator, “pues son útiles para trabajar durante toda una carrera como diseñador. La primera le permite al usuario ver su trabajo de una manera crítica y estratégica; la segunda es fundamental en temas de color, diagramación e infografías”, menciona Daniel Sierra, director de Diseño en MileniumGroup Latinoamérica.



El portafolio es quizá el aspecto que más llama la atención de los reclutadores de diseñadores. Puede ser físico o digital, pero debe contener las piezas que el diseñador considere más importantes y que son prueba de su experiencia laboral.



“Publicar los trabajos en una red social puede ser una buena herramienta pero no dejan de ser publicaciones. Hacer esto es limitante, ya que la calidad y amplitud de las piezas trabajadas no se muestra en su totalidad”, apunta Sierra. En cambio, se puede utilizar Behance o el sitio web de diseñador para difundir el portafolio.



Finalmente, Manolo Perdomo, asesor en comunicaciones, diseño y mercadeo, señala que es fundamental indicar las piezas digitales “que se trabajaron de manera colaborativa, ya que muchas veces el concepto es de una persona y el diseño es plasmado por otra, lo que puede llevar a sorpresas futuras; no hay que pensar que todo diseñador es ilustrador, eso es un error frecuente en el proceso de selección”.



Juan David Castro

Contenido@elempleo.com