En 2020 se crearon 124.044 empleos de tipo ambiental

El cuarto reporte de economía circular, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), dio a conocer cómo va el país en la implementación de un mercado y acciones más amigables y sostenibles con el planeta.



Este informe reveló que en el año de la pandemia y las restricciones por bioseguridad, se generaron 124.044 empleos de tipo ambiental en el país, que consisten en todas aquellas acciones que permitan reducir las presiones sobre los recursos naturales, a través de su protección y aprovechamiento sostenible, en todo el proceso de producción.



Sin embargo, el Dane hizo una distinción entre empleos ambientales verdes y los no verdes.



Esta clasificación fue tomada de la Organización Internacional del Trabajo, que dividió los verdes en aquellos que también tienen en cuenta el bienestar de los trabajadores, que según el Ministerio de Trabajo, corresponde a una justa remuneración, garantías de derechos y protección social. Estos corresponden al 45,8% de los empleos ambientales, con 56.779 cargos. De estos, 27.810 se dedican a la protección del aire, clima, gestión de aguas residuales y residuos. El 39%, correspondiente a 22.413 empleos, se ocupa de la educación, gestión ambiental y de recursos naturales.



Mientras, el 6% (3.365 empleos) se dedica a la protección de suelos, aguas subterráneas y superficiales, más la protección de la biodiversidad. Por último, solo el 5% se ocupa de la gestión de los recursos minerales y energéticos.



Ahora bien, respecto al aporte de los sectores empresariales en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, las manufacturas son el principal generador de estas sustancias, con el 35,2% de participación; seguido del suministro de electricidad, gas, y agua, con un 11,6%; y de la explotación de minas y canteras, que corresponde al 10,8%. Esto representa el 77,9% del total de las emisiones a nivel nacional.



Asimismo el consumo final de los hogares solo aporta el 22,1% a la matriz de gases de efecto invernadero.



Uno de los principales desafíos de un sistema de economía circular es el aprovechamiento de los recursos y las tasas de reciclaje. Para el 2019, los residuos sólidos y productos residuales reusados equivalen a 13,1 millones de toneladas, lo que corresponden a un 49,4% de aprovechamiento.



Respecto a los desechos que no se reutilizan y terminan en el ambiente, la cantidad de residuos disminuyó un 67,4% con respecto al 2012. Mientras que en ese año el total de toneladas dispuestas era de 526.761, para el 2019 fue de 171.624.



Por otro lado, una de las conclusiones más interesantes surge alrededor del sector de construcción. De acuerdo con las estadísticas, el 43% de las nuevas edificaciones, en el primer semestre de 2021, implementan sistemas de ahorro de energía como iluminación y ventilación natural posterior a su construcción. Sin embargo, frente al mismo periodo del año pasado, hubo una variación del -8%. Aunque se estén implementando estos sistemas, la inclusión de energías renovables en su infraestructura aún es baja, del 0,5% en el segundo trimestre de este año, con 556 construcciones, siendo la energía solar fotovoltaica, el único mecanismo utilizado.



HÁBITOS AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN



Otro de los enfoques de este informe es cómo se han transformado las costumbres y acciones de las personas respecto a su consumo.



En el caso de la generación de residuos per cápita , el Dane reveló que, para el 2019- su último reporte- cada persona causó, en promedio, 536 kilogramos de restos de productos. Lo que representó un aumento del 18,8% con relación al 2012, y un crecimiento del 0,9%, frente al 2018.



Pese a este incremento en un consumo desechable, el porcentaje de los hogares que clasifican su basura, a nivel nacional, llegó al 48,6% en el 2020, siendo las cabeceras municipales las que más realizan esta práctica, con un 53,1% de las familias que allí residen.



Respecto a la forma de eliminación de residuos, la quema solo la realiza el 12,6% de los hogares. Lo que posiciona a la recolección por servicio de aseo, el método más elegido por los colombianos durante el 2020, con 81,2% de los hogares. Los departamentos en los que más personas eliminan los residuos de esta forma son: Bogotá y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



JULIANA PEÑA

Periodista Portafolio