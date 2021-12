Edad y género: qué tanto afectan al momento de buscar empleo

Para muchas personas, la edad, ya sea por ser muy joven o muy mayor, es un factor que genera discriminación a la hora de buscar trabajo en el país.



Pero, ¿qué tan cierto es esto? El portal Elempleo.com consultó con expertos al respecto y esto fue lo que encontró.

"La edad constituye un patrón de distorsión en el encuentro de la oferta y la demanda de trabajo que presiona a la baja, muchas veces, a los jóvenes, más dispuestos a aceptar trabajos sin condiciones de reconocimiento de derechos y protección social, para adquirir experiencia que permita acceder a las posiciones a las que aspira", dijo Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

"En el caso de los mayores, la asunción del riesgo de vejez por el sistema pensional sigue constituyendo una asignatura pendiente en cuanto a la inclusión en políticas activas focales, dadas las barreras culturales y organizacionales que en el contexto de la automatización y robotización se han profundizado", complementó Jaramillo.

Para Noel González, jefe de Desarrollo y Comunicación Interna en Adecco, "lamentablemente, en muchos casos, es una realidad. Las empresas suelen tener sesgos hacia estos grupos, generalmente relacionados con la falta o el exceso de experiencia".

No obstante, agregó que la edad no es un factor para ser empleable o no.

"En la medida en que demos importancia a las habilidades y los conocimientos, así como dejemos de lado los conceptos erróneos, habitualmente vinculados hacia estos grupos, este efecto discriminatorio debe disminuir", comentó.

Según el experto, las empresas deben analizar no solo la experiencia, sino también otros factores: por ejemplo, contratar a alguien con experiencia, pero que no quiera aprender nuevas tecnologías.

Los adultos pueden tener experiencia, pero muchos no están dispuestos a aprender muchas cosas nuevas, dicen los expertos. Archivo particular

LOS MÁS CONTRATADOS

Un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre Mercado laboral de la Juventud dice que la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 28 %, con un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente al trimestre enero - marzo 2020 (21,2 %).

Vale la pena recordar que el Gobierno Nacional ha estado promoviendo el empleo para personas entre 18 y 28 años con diferentes subsidios a las empresas que creen estos puestos.

