El 11,1% de los campesinos en Colombia están desempleados

En el marco del día del campesino que se celebró este fin de semana y conmemora el reconocimiento de las tradiciones culturales y el trabajo por el sector agrícola, entidades como el Ministerio de Agricultura y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), arrojaron los balances, estrategias y condiciones actuales de los campesinos del país.



De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, actualmente en el país en el primer trimestre del año, se registraron 14,46 millones personas como parte de la población campesina mayores de 15 años.



De ese total, el 13,0% de las personas residen en cabeceras, lo que equivale a 5,04 millones de personas. Por otro lado, el 81,6% de los campesinos se encuentran ubicados en centros poblados y rural disperso lo que equivale a 9,41 millones personas. El 18,1% que no se consideran campesinos, equivalentes a 2,08 millones personas.



En el panorama de los indicadores de mercado laboral, la tasa global de participación campesina fue de 60,2% con una variación de -4,6% respecto a la población no campesina.



Por otra parte, la tasa de ocupación fue de 53,5% con una diferencia de -2,2% respecto a la no campesina. Otro factor a destacar fue la tasa de desempleo que fue de 11,1% con diferencia de 2,9 p.p menor con la población que no es campesina, que resulta ser de 14,0%.



Sobre esta tendencia, Adrián Garlati, director de la carrera de economía de la Universidad Javeriana, aseguró que: “típicamente en la zona rural las personas sí se mantienen más ocupadas, porque el trabajo de campo se realiza a lo largo de todo el año, especialmente si la persona tiene una propiedad o trabaja para una propiedad ajena, mientras que en los trabajos estacionales hay épocas en que la persona no está ocupada”.



Respecto a los indicadores de mercado laboral por sexo, específicamente en la tasa de desempleo en población campesina, los hombres presentan un 7,8% a diferencia de las mujeres que presentan 17,9% con una variación de -10,1%.



De acuerdo con el informe, las principales actividades en las que se desempeñó la población campesina ocupada fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 44,3%, comercio y reparación de vehículos con 13,0%, e industria manufacturera con 7,0%.



POBREZA RURAL



De acuerdo con el informe de Pobreza Monetaria y Grupos de Ingreso en Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la evolución de la población en situación de pobreza monetaria ubica especialmente al sector rural, como uno de los más afectados. Según las cifras, para el 2019 la población rural en pobreza era de 5,9 millones, a lo que respecta de 2020 fue de 4,7 millones. Por parte del 2021 el número se elevó a 4,9 millones, lo que indica que el 25,3% de la población en condición de pobreza hace parte de la ruralidad.



Por parte de la incidencia de pobreza monetaria según en jefe de hogar, en indicador por sexo, en las zonas de cabecera se evidenció que el 34,8% de los hombres viven en esta condición a diferencia de las mujeres que cuenta con un 41,8%. Por el lado de los centros poblados y rural disperso, se estimó en el caso los hombres se presenta un 43,1%, contrario a las mujeres que indican un 48,6%.



De acuerdo con el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, “hemos trabajado por proveer las mejores herramientas y estrategias a los campesinos”. Según el jefe de cartera, por medio del programa ‘Agricultura por contrato'’, se han beneficiado al menos 270 mil productores, al vender sus cosechas a 1.270 aliados comerciales por $1,7 billones.



Por su parte, “las exportaciones en 2021 fueron históricas, con ventas superiores a US$9.418 millones, impulsadas por los crecimientos de algunos productos como banano, cacao, aguacate Hass, tilapia y otros más”, aseguró el ministro.



