El almuerzo en la oficina nunca será igual por el coronavirus

La pandemia no solo reestructuró cómo se atiende al público en el comercio con medidas como el aforo limitado, control de temperatura y desinfección incluida. Las empresas también deberán -paulatinamente- adoptar medidas similares para alcanzar la nueva ‘normalidad’.



(Lea: ¡Regístrate en elempleo.com y encuentra un nuevo trabajo! Haz clic aquí)



Desde Bancolombia, “toda aquella función que se pueda realizar remotamente se seguirá ejerciendo desde el trabajo en casa, y la visión es que solo regresarán de manera permanente a las oficinas aquellas que tienen la necesidad de ir porque tienen a cargo procesos críticos para la operación normal del negocio o que tienen impedimentos por la virtualidad”, le comentó a elempleo.com Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo de ese grupo financiero.



El trabajo en casa es una de las principales medidas para prevenir contagios. Así se evitan riesgos, ya que no solo el trabajador se expone en la oficina, sino que lo hace al usar el transporte masivo o al departir en lugares como cafeterías y restaurantes.



(Lea: Aumenta tus posibilidades de encontrar trabajo. Conoce elempleo VIP aquí)



Algunas empresas han optado por crear encuestas a sus colaboradores en las que, además de compartir su estado de salud, se puedan identificar patrones de riesgo de contagio. Por ejemplo, la toma de temperatura individual, preguntas sobre rutina dentro o fuera de casa y cercanía con posibles casos de contagiados.



Rafael Minauro, director asociado de la University Canada West, le comentó a elempleo.com que desde ahora “las empresas van a enfrentar dos presiones importantes que aparentemente se contraponen: la necesidad de minimizar la interacción humana para evitar el contagio, y la presión por retomar la normalidad y activar la economía”.



Por eso, brindar pedagogía sobre el virus, cómo reportar un caso, el autocuidado y protocolos de seguridad es algo que no debe faltar. Algunas compañías cuentan con instalaciones y oficinas que, por su distribución o ubicación, pueden causar que un solo contagio dispare otro número mayor de infectados.



Aun sin contagios identificados, es importante que en las organizaciones se cuente con jornadas de limpieza y desinfección, así como la entrega de indumentaria para la protección de empleados, ya sean tapabocas, caretas o gel antibacterial.



Otras medidas eficientes durante y después del punto más grave de la emergencia son “toma de temperatura al ingreso de las sedes y señalización de inmuebles, siguiendo los requisitos de bioseguridad y las recomendaciones del Gobierno Nacional para el uso de los espacios físicos”, contó el Vicepresidente Corporativo de Bancolombia.



ADAPTARSE A LA SITUACIÓN



“Definitivamente el nuevo modelo de operación va a ser más costoso, desde la necesidad de más metros cuadrados para menos trabajadores, hasta adaptaciones y modificaciones a la infraestructura según el modelo que maneje la empresa”, argumentó Minauro.



Y aunque algunas empresas afirman ahorrar costos con el trabajo en casa, es posible que los empleados requieran progresivamente que la empresa asuma costos involucrados a esta tarea, como servicios de energía y agua o nuevos elementos para conservar el bienestar del trabajador.



Ahora, ¿qué sucedería con espacios de aglomeración como los restaurantes o cafeterías? “El manejo de estos espacios estará determinado por normas estrictas y que con seguridad afectarán nuestras costumbres, no va a ser raro ver un cartel que diga ‘prohibido conversar durante el almuerzo”, concluyó el experto de University Canada West.



Juan David Castro

Contenid@elempleo.com