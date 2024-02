El error más común que cometen los jóvenes al buscar empleo, según un experto

La mayoría de los jóvenes quiere comenzar a introducirse al ámbito laboral desde que están en los últimos semestres de su carrera, sin embargo, esto lleva a que no centren toda su energía en la búsqueda de empleo, algo que de acuerdo con una especialista, es una de las razones por las que no obtienen los puestos a los que aplican.

Christine Cruzvergara, directora de educación de Handshake, un recurso profesional para estudiantes y recién graduados, señala que en general son 4 los pilares que se deben tener en cuenta al momento de buscar trabajo: preparar su currículum, investigación, contactos y postulación a vacantes, dos de los cuales son dejados de lado por los jóvenes, algo que obstaculiza su proceso de obtención de empleo.



Esto es lo que hace que no contraten a los jóvenes

Lejos de no contar con experiencia o todavía no concluir sus estudios, la especialista citada por CNBC asegura que las razones por las que los jóvenes no encuentran empleo es porque estos no se toman el tiempo de investigar y tampoco cuentan con una red de apoyo profesional.



Cruzvergara argumenta que es de suma importancia que los jóvenes que buscan introducirse al ámbito laboral de su carrera conozcan el panorama y las tendencias de la industria a la que se dirige, ya que los gerentes de contratación buscan a alguien que se mantenga al día con las innovaciones del campo.

Recuerde que el networking le puede abrir muchas puertas. IStock

Por esto, la especialista recomienda que lea noticias o escuche pódcasts relacionados con los temas de su profesión, ya que esto lo ayudará a hablar con mayor naturalidad en una entrevista de trabajo, dejando en claro que es una persona preparada y actualizada.



En lo que respecta al networking, es importante destacar que la construcción de relaciones siempre le puede abrir muchas puertas, por lo que es necesario que salga de su zona de confort, socialice y comience a construir redes profesionales, ya que nunca se sabe cuándo alguien puede recomendarlo para un trabajo e incluso contratarlo.

ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio