Estrés laboral positivo y negativo: qué son y cuáles son sus efectos

El estrés laboral normalmente se percibe de forma negativa, sin embargo no siempre genera efectos adversos. Hay trabajadores que en momentos de estrés dan una respuesta positiva.



Seguramente ha sentido que manejarlo no es fácil, pero según manifiestan los expertos esta sería la clave para hacer de estos escenarios un motor y no un freno en la productividad.



Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, asegura que "el estrés es positivo cuando te motiva a alcanzar metas y desafíos en las organizaciones, pero se torna negativo cuando esa situación sobrepasa los límites de respuesta que la persona puede manejar, este sería el que genera efectos adversos en los trabajadores".



La experta puntualiza que "no hay que satanizar el estrés, pero si fijarse en ese límite existente entre el control y cuando 'ya se salió de las manos'".



El estrés negativo

Para Solano, un grupo de personas puede vivir una misma situación, pero tener experiencias diferentes. Para saber si efectivamente eso le genera algún nivel de estrés será importante que revise si le ocurre lo siguiente:



1. Falta de sueño.

2. Pensamientos recurrentes frente a una misma situación.

3. Abuso de consumo de sustancias.

4. Reacciones exageradas o falta de capacidad de reacción.

5. Niveles de ansiedad altos.



En caso de que le ocurra alguna de estas situaciones con frecuencia, puede que esté sometido a escenarios y ritmos de trabajo que le resultan estresantes`de manera negativa.



Ahora, algunas de las situaciones que, según la experta, son aceleradoras de episodios de estrés negativo son:



- La falta de límites entre el trabajo y la vida personas.

- Excesos de carga laboral.

- Sensación de frustración por falta de recompensa.

- Poco reconocimiento de las labores realizadas que hacen que la persona sienta que nunca llega a la meta.

- Jornadas laborales muy extensas.

- La cultura organizacional basada en la competencia.

- Que un trabajador no tenga claridad del gobierno corporativo de las organizaciones.



Lo anterior, puede desencadenar en "disminución de la productividad laboral, pérdida de la concentración, reprocesos, accidentes laborales, irritabilidad, angustia, episodios de depresión, cansancio permanente, trastornos del sueño, trastornos digestivos y cerebrovasculares, dolores de cabeza crónicos, entre otras afectaciones" explicó Solano.



En este sentido, "se recomienda que las empresas gestionen el estrés negativo a partir de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, además de aprovechar los programas e intervenciones que realizan las administradoras de riesgo para manejar este tipo de fenómenos. También es clave ceñirse a las leyes que establecen parámetros sobre las jornadas laborales y la sobrecarga laboral" concluye la presidenta.



Finalmente, para lidiar con el estrés negativo, será importante que el trabajador genere una conversación con los jefes para generar acciones y responder a los riesgos, buscar ayuda externa, hacer actividades que desconecten a las personas del trabajo, entre otras alternativas.



