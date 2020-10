El futuro del empleo: ¿qué nos espera?

El último estudio del Dane dio a conocer que el país tuvo una tasa de desempleo del 16,8 % para agosto del año en curso. Ante un panorama incierto surgen dudas sobre cuál es el mejor camino laboral a tomar y para las empresas sobre cómo crecer en la crisis.



En una transmisión en vivo en sus redes sociales, elempleo.com tuvo como invitado especial a Alejandro Melamed, experto en gestión del talento, ex vicepresidente de RRHH en Coca Cola para Latinoamérica (Sur) y orador en TEDx, quien dio detalles sobre cómo será el futuro laboral para los latinoamericanos, principalmente.



¿CUÁLES SON LOS EMPLEOS CON MAYOR PROYECCIÓN?



La pandemia ha generado grandes demandas a nivel laboral, empezando por el sector salud, que día a día enfrenta la problemática y que continúa controlando los daños colaterales que deja el virus.



Según Melamed, “hoy en día se está abriendo el mercado laboral. Todos los que apuntan a actividades vinculadas con la tecnología, medio ambiente, salud, análisis y ciencia de datos tienen posibilidades de inserción [laboral] casi que inmediatas”.



De todas maneras, el invitado recomendó a los usuarios optar por distribuir el aprendizaje a lo largo de la vida y estudiar lo que les apasione, pues no cree que dejen de existir algunos trabajos; quizá se anulen algunas tareas en ciertos oficios, predijo.



“Las universidades, independientemente del país y las carreras, son instituciones del siglo XIX, con docentes del siglo XX para estudiantes del siglo XXI”, añadió Melamed.



¿QUÉ ES LO RELEVANTE PARA DESTACAR EN LA HOJA DE VIDA?



Aunque la hoja de vida se compone de elementos decisivos como la experiencia laboral y formación académica, hoy en día también se tienen en cuenta las habilidades ‘duras’ y blandas que tenga el candidato.



"Antes, en el currículum todo lo importante era lo que habías hecho, hoy lo importante es lo que puedes hacer; está cambiando el modelo tradicional. Más allá de todo lo técnico que conozcas, también son importantes los valores que tengas para dar", expresó Melamed.



‘Los aprendizajes de cada fracaso laboral pueden valer más que los logros en el currículo’.



“Hasta hace poco tiempo, si salías de una buena universidad y tenías dos o tres trabajos te asegurabas una potencial vacante, hoy en día eso no es una condición suficiente. Se requiere demostrar la capacidad de aprendizaje”, complementó el experto.



EL OBSTÁCULO DE LOS EMPLEADORES PARA HACER CRECER SUS GANANCIAS



Melamed, quien también es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y autor de seis libros, expresa que algunas empresas tienen una noción equivocada sobre cómo incrementar al máximo la productividad de los empleados y han dejado de lado el bienestar de los trabajadores.



Para él, “muchas personas piensan que presionando a los empleados se les sacará lo mejor. Cuando hay mucha presión, hay malestar y se generarán resultados negativos. Los modelos tradicionales de trabajo tampoco van más. Las empresas deben dar condiciones para que cada empleado crezca, se desarrolle y saque lo mejor de sí mismo”.



UNA NUEVA GENERACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y EMPLEADOS



En la transmisión de elempleo.com una usuaria del portal le preguntó al experto sobre las brechas generacionales que existen y que dificultan en ciertos casos encontrar un empleo, siendo la edad un impedimento.



"Hoy hay tendencia a la diversidad en el mercado laboral. La primera tuvo que ver con la diversidad de género, luego la diversidad sexual y posteriormente de religión, entre otras. Actualmente, las empresas se preocupan por emplear talento más allá de las discapacidades, la edad u orientación sexual", respondió el especialista.



Asimismo, explicó que la generación más joven tiene como reto respetar, entender e integrar a los migrantes digitales (generaciones previas). Pues para los primeros no hay transformación digital, ellos son nativos digitales.



Para finalizar, el autor del libro "El Futuro del Trabajo y el Trabajo de Futuro" dejó como reflexión que "ninguno está desocupado ni desempleado; aquel que hoy no tiene un empleo, lo que tiene es la ocupación de buscar trabajo".



"A los que nos escuchan les digo que se hagan una imagen del mejor día de trabajo de su vida, cuando uno reflexiona sobre eso, se piensa que se puede repetir. Lo importante no es lo que les pasa a las personas, sino lo que hacen con lo que les pasa", concluyó Melamed.



