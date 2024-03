El hábito que puede impedirle llegar al éxito, según especialista de Harvard

Para muchas personas, el nivel de éxito en la vida se mide con base en sus triunfos profesionales y salario, por lo cual, comienzan a hacer muchos sacrificios con tal de alcanzar un nivel socioeconómico prominente, algo que a su vez podría llevarlas a un hábito que, más que acercarlas al éxito, las terminaría alejando de este, tal y como afirma una reconocida psicóloga de Harvard.

Pese a que muchas personas consideran que la productividad los puede ayudar a alcanzar sus objetivos, lo cierto es que, llega un punto en el que esta comienza a tornarse como un hábito tóxico que podría costarle su paz mental e incluso su nivel de éxito en la vida, pues, si bien es posible que disfrute de los placeres profesionales, también lo es el hecho de que se convierta en alguien con una vida personal eclipsada.



Este es el hábito que le impediría alcanzar el éxito profesional

La doctora Natalie Christine Dattilo, psicóloga clínica e instructora en la Facultad de Medicina de Harvard, señaló para CNBC que, el error número uno que puede llevar a las personas al agotamiento en su camino por alcanzar el éxito es la llamada "productividad tóxica".



Las personas afectadas por este fenómeno se caracterizan por llevar la autoexigencia y la competitividad a un ritmo tan acelerado que resulta imposible que a largo plazo la salud física y mental no salga perjudicada debido a la auto sobre explotación, según afirmó Marina Valero, responsable de proyectos editoriales en LinkedIn, en un post de la enunciada red de profesionales.



5 señales que indican que usted es víctima de la productividad tóxica

Siguiendo por lo expuesto por la psicóloga de Harvard, la productividad tóxica se hace presente cuando siente la presión de ser productivo en todo momento, situación que lo puede llevar a priorizar su enorme lista de pendientes a expensas de su bienestar.



En este sentido, la doctora Natalie Christine Dattilo, apunta que hay 5 red flags que podrían ayudarlo a identificar si usted es preso de este hábito que lo podría terminar alejando de la felicidad:



1. Necesidad de estar en movimiento el tiempo; no puede evitar pensar en qué es lo siguiente que tiene que hacer.

​2. Sentimiento de culpabilidad o vergüenza por no haber hecho lo suficiente. Esto implica el hecho de sentir que no hace lo suficiente por más que se esfuerce.

3. Su autoestima está determinada por su nivel de productividad: esta situación puede llegar al grado de que se desanime e incluso se ofenda si no alcanza a realizar todos los pendientes que tiene previstos para el día.

4. Resulta difícil relajarse o tener tiempo de inactividad: literalmente es como si fuera adicto al ajetreo constante que implica el hecho de "mantener la mente ocupada".

5. Descuida su cuidado personal; al punto de dejar de lado el ejercicio, el sueño, el descanso, las comidas saludables, las relaciones o el tiempo para jugar y disfrutar.