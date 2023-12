Cuáles han sido el impacto del lenguaje inclusivo en la industria tecnológica

Un estudio realizado por Lucia Del Carpio, de la universidad francesa INSEAD y Thomas Fujiwara de Princeton University ha arrojado resultados importantes en cuanto a la búsqueda de una mayor diversidad e inclusión en la industria tecnológica.



Esta encuesta, llevada a cabo gracias a la colaboración de las organizaciones Laboratoria y Geto on Board, buscó evaluar el impacto que puede tener el uso de lenguaje neutral, es decir, sin sesgos de género, de anuncios laborales en la diversidad alcanzada por las empresas en el reclutamiento de talento tecnológico.



Para ello, el equipo utilizó los algoritmos y datos de empleos de Get on Board, con el objetivo de analizar si esta modificación lingüística podría favorecer la diversidad en el sector y permitir que más mujeres se sientan atraídas por las oportunidades laborales en la industria tecnológica.



Un total de 2,535 anuncios fueron aleatoriamente asignados a utilizar ya sea lenguaje neutral de género o a mantener su estado original, evaluándose luego las 122,355 postulaciones que generaron.



Los resultados del primer experimento indicaron que, en general, el uso de un lenguaje gender-neutral no tuvo un impacto significativo en la cantidad de mujeres que se postulan para puestos de trabajo ni en la calidad de los solicitantes. No obstante, hay diferencias notables entre distintos campos de trabajo.

En áreas dominadas mayormente por hombres, como la programación y el desarrollo móvil, donde la representación inicial de mujeres es muy baja (menos del 7 %), el efecto de los anuncios con lenguaje gender-neutral fue prácticamente nulo.



Por otro lado, en campos con una mayor proporción de mujeres solicitantes, como diseño y marketing digital, los anuncios gender-neutral derivaron en un aumento general en la proporción de mujeres que se postulan, especialmente para posiciones no remotas.



Las especificaciones preferidas indican que en estos campos con alta representación de mujeres, el lenguaje gender-neutral aumentó la proporción de mujeres solicitantes en 12.6 puntos porcentuales (en comparación con un promedio del 38.6 %).



“A diferencia del inglés, el español marca la diferencia de género en el uso del lenguaje y es importante manejar estrategias lingüísticas para evitar caer en esos sesgos, por ejemplo, hablar en segunda persona, incluir sustantivos que no caen dentro de un género y por supuesto, abrirse a crear mayores oportunidades equitativas. En Get on Board promovemos el uso del lenguaje inclusivo tanto dentro de los propios avisos de empleo, como en la UI de nuestra plataforma, a través de la moderación de empleos y en la entrega de contenido para las empresas. Evitamos asumir el género de quienes usan nuestra plataforma para asegurarnos que cualquier persona se sienta correctamente apelada a la hora de interactuar con nuestros servicios”, menciona Sergio Nouvel, CEO y cofundador de Get on Board.

En proceso de selección

Los resultados del estudio demostraron que la inclusión de lenguaje gender-neutral en los anuncios de empleo son heterogéneos, por un lado, tienen un impacto positivo y significativo en la atracción de mujeres en posiciones no remotas y en aquellos segmentos tecnológicos que ya cuentan con una participación relevante de mujeres (por arriba del 35 %).



Para poder entender estos mecanismos, se realizó un segundo estudio con Laboratoria. Una encuesta fue enviada a más de 2,500 personas en la que aleatoriamente se escogieron variaciones a dos anuncios de trabajo en tres dimensiones: si el anuncio utilizaba lenguaje neutral, si el anuncio era para una posición remota, y si el anuncio mencionaba que la empresa valoraba la diversidad.



Según se asegura en el estudio, todas las mujeres participantes en el estudio sintieron que podían postular al aviso de la empresa que utilizaba lenguaje neutro. Esto indica que el simple hecho de utilizar un lenguaje inclusivo puede eliminar barreras percibidas y aumentar la confianza de las mujeres en su capacidad para postularse a ciertos empleos.



“Ser parte de este estudio nos ha permitido confirmar que acciones concretas en pro de la diversidad, como es el uso del lenguaje neutro al momento de reclutar talento, sí impulsan a que más mujeres quieran ser parte de la industria tech. Sabemos que las empresas con equipos tech más diversos tienen mejores resultados, por lo que implementar este tipo de iniciativas en la etapa de contratación es una medida real que, junto con otras, le ayudarán a las organizaciones a alcanzar sus objetivos y, a la vez, fomentarán la inclusión de mujeres en tecnología”, explica Vania Zagazeta, People & Culture Director de Laboratoria.



Lo que se espera

Los resultados del estudio revelaron que debe haber prioridad en tener anuncios de empleos con lenguaje neutro en la industria tecnológica, en puntos como:



1. Aumento de la percepción de inclusividad: las mujeres que participaron en el estudio creyeron que podían postular a los empleos con lenguaje neutro y percibieron una cultura más inclusiva en las organizaciones que los ofrecían.



2. Impacto positivo en la cultura laboral: en comparación con los empleos que usaban lenguaje tradicional, los anuncios con lenguaje neutro fueron percibidos como promotores del equilibrio entre trabajo y vida familiar, además de emplear a más mujeres.



3. Mejora en la imagen de las empresas: los anuncios con lenguaje neutro fueron mejor valorados a la hora de postular a un trabajo, incluso comparados con las declaraciones pro diversidad de las organizaciones y la posibilidad de trabajo remoto. Las empresas fueron percibidas como más inclusivas (+25 %), promotoras del balance laboral-familiar (+10%) y empleadoras de un mayor número de mujeres (+15 %).



4. Aumento de la confianza: todas las mujeres participantes se sintieron más adecuadas para postular, estaban más dispuestas a aplicar y creían que tenían más posibilidades de ser contratadas cuando se trataba de empleos con lenguaje neutro.



5. La preferencia del lenguaje neutro: la audiencia se sintió más adecuada para el trabajo (+16%), más dispuesta a postularse (+10 %) y consideró más probable ser contratada (+7%) cuando los anuncios empleaban un lenguaje neutro.



