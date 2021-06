El plan de empresas y Gobierno para crear 600 mil empleos juveniles

Ante unas cifras preocupantes de desempleo y de acceso a oportunidades para los jóvenes, el Gobierno y los empresarios tienen un plan conjunto para que este año se generen por lo menos 600 mil nuevos puestos de trabajo para este grupo y que, sumados a más estrategias puedan generar aún más empleos para los próximos años.



Aunque el tema se ha venido trabajando desde hace varias semanas entre el Gobierno y en el sector privado, desde el jueves pasado el presidente Iván Duque hizo oficial, a través de un decreto, la estrategia para darles subsidios del 25% de un salario mínimo a aquellas empresas que quieran contratar jóvenes de entre los 18 y 28 años, la población más afectada en términos de desempleo, según datos del Dane.



Para conseguir apoyo a esa iniciativa, cabe recordar que Duque adelantó hace unas semanas una reunión con 55 gremios distintos a los que son parte del Consejo Gremial en los que los empresarios manifestaron su disposición en trabajar en mecanismos para fomentar el empleo juvenil.



Adicional a esa estrategia, la otra iniciativa que está adelantando el Ejecutivo es el plan para que haya más jóvenes trabajando con el Estado. Y según datos de Función Pública, con corte al 31 de marzo, ese proyecto ya había dado 24.308 empleos dentro del Gobierno y hay disponibles 1.200 vacantes.



Según el Ministerio de Trabajo, otra de las iniciativas con las que esperan fomentar el empleo de este grupo es el decreto que le da vía libre a estos jóvenes a que acrediten sus prácticas profesionales como experiencia laboral.



En abril también reglamentaron una medida para que las empresas reciban un descuento por el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario a aquellos jóvenes que accedan a su primer empleo. Con eso, se le podrá deducir a los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios.



Aunque no generan empleo de forma directa, el otro combo de iniciativas para impulsar la reactivación de los jóvenes son varias líneas de crédito para comprar vivienda o invertir en proyectos del agro y Matrícula cero para menores de 28 años de estratos bajos.



APORRE DE LOS PRIVADOS



Ante ese grupo de iniciativas, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, destacó la importancia de que 55 gremios que no hacen parte del Consejo Gremial Nacional se sumen a la mesa de reactivación económica, que tiene como uno de sus ejes diseñar la propuesta de empleabilidad con dos objetivos. Uno es generar empleo inmediato, y el otro es trabajar a fondo en acciones para que jóvenes sin experiencia puedan ganar capacidades que demanda el mercado.



Sin embargo, los representantes del sector productivo resaltan que la tarea está avanzando con iniciativas aisladas y la idea es consolidarlas para impulsar la política nacional.



Para eso es necesario que los gremios consulten y revisen con sus afiliados las oportunidades que pueden ofrecer; y las cajas de compensación se consideran fundamentales en esta iniciativa.



Además, los casos de Comfama con Proantioquia y el de Compromiso Valle, que lidera ProPacífico, son ejemplos de planes de empleabilidad para los mayores de 18 que están en marcha. “La idea es ver cómo juntamos y hacemos esfuerzos para dar esas oportunidades a los jóvenes”, comenta Lacouture y reconoce que la intención de emplear a esta población tiene desafíos y revela que una empresa que va a llegar al país necesita 1.600 personas bilingües, y atender esa necesidad es difícil.



La Asociación Colombiana de BPO, que asocia más de 86 empresas del sector, se sumó a la meta del gobierno nacional. Ana Karina Quessep presidente de BPrO, dijo que “estamos trabajando en diferentes frentes para seguir creando empleo de calidad en todas las regiones de forma segura, y este año ya hemos abierto 4.000 nuevas vacantes para mujeres”.



A su turno, José Roberto Herrera, presidente de Konecta, destaca el valor de la transformación digital para que esta actividad pueda abrir más las puertas a los jóvenes. Sostiene que gracias a la tecnología en la nube “entendimos que el talento no estaba limitado a un sitio”, explica.



Claro Colombia es otro caso de empresas que están en línea con la política que promueven Gobierno y sector privado. Juan Carlos Archila, presidente América móvil en Colombia, por ejemplo, cita el programa Generación XXI a través del cual “hemos vinculado jóvenes a proyectos estratégicos para que desarrollen sus habilidades laborales y desde hace 2 años implementamos la ruta de inclusión social y laboral para personas en condición de vulnerabilidad.



Por su parte, Laura Muñoz, presidenta de On Vacation, explica que de 4.000 talentos directos e indirectos, el 20% corresponden a jóvenes. “Trabajamos en ferias de empleo en alianza con las oficinas públicas de empleo, las cajas de compensación de cada una de las zonas donde operamos como para el reclutamiento de nuestras vacantes. Desde antes que el Gobierno diera el incentivo, fomentamos el empleo en jóvenes con el programa de ‘Estudia, viaja y trabaja’, enfocado en la operación hotelera”, aseguró, y agregó que a la fecha existen cerca de 30 vacantes en áreas operativas como auxiliar de habitaciones, áreas públicas, cocina, recepción y servicio al cliente en los hoteles de San Andrés, La Guajira y Amazonas.