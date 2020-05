El revolcón laboral que piden los empresarios

La implementación de jornadas laborales por turnos, con pagos proporcionales al tiempo laborado dentro de las cuales no se les apliquen recargos festivos, dominicales ni nocturnos, es uno de los cambios que en materia laboral piden los empresarios para hacer frente a crisis sanitarias y facilitar la reapertura de la economía.



Para el sector privado esta medida es clave con el fin de “acatar las medidas de aislamiento social, dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y a garantizar la reactivación económica”.



Este punto hace parte de 14 que presentaron los gremios en una reunión, el lunes, al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.



Las propuestas, cada una argumentada, abarcan seis temas: modernización laboral, ampliación de plazos en obligaciones y beneficios laborales o tributarios, salud pública en entornos laborales y nuevas condiciones en las relaciones laborales, incremento de la productividad laboral e incentivos para la formalidad laboral en el sector rural.



“Las propuestas de orden laboral que consideramos pueden ayudar a crear condiciones que preserven el empleo formal y avanzar en la necesaria actualización del sistema laboral en el marco de la nueva realidad económica”, dice la carta que Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial Nacional, entregó al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y que acompaña la explicación de cada una de las iniciativas.



MODERNIZACIÓN



Además de efectuar jornadas laborales por turnos, con pagos proporcionales al tiempo laborado sin que se apliquen recargos festivos, dominicales ni nocturnos, el Consejo Gremial le propone al Gobierno la cotización por unidad de tiempo convenida.



Dice que “el empleador pueda hacer el aporte al Sistema General de Seguridad Social de sus trabajadores, de acuerdo con el tiempo realmente trabajado y la unidad de tiempo convenida (por horas, días y semanas)”.



Y, añade, que esa cotización pueda ser menor al salario mínimo diario vigente.

Igualmente, el documento que entregó el Consejo Gremial al ministro Cabrera propone que “para el caso de los trabajadores independientes la base para calcular las cotizaciones se propone que sea el salario mínimo por horas, días y/o semanas laboradas, cuando trabajen por periodos inferiores a un mes, donde también la cotización podrá ser inferior al Salario Mínimo Diario Vigente”.



PLAZOS Y SALUD PÚBLICA



En el componente de iniciativas relacionado con ampliación de plazos en obligaciones y beneficios laborales o tributarios, se plantea que si es necesario, en forma concertada con el trabajadores, se permita que la prima de servicios de junio se pueda pagar en cuotas o se haga el pago total pero en un plazo mayor.



Este tema lo ha planteado el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, al argumentar los problemas de iliquidez que enfrentan los empresarios y, especialmente, muchos comerciantes que tienen sus locales cerrados por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.



Incluso, el dirigente gremial planteó la idea de que el Gobierno también extienda el subsidio a la nómina a esa obligación que tienen los empresarios con sus trabajadores a mitad de año.



En su argumentación, el Consejo Gremial cree que “esta opción garantiza el pago de la prestación social y la liquidez empresarial en tiempo de crisis”.



Además, en este punto solicita que por las necesidades de reactivación y liquidez se aplace el pago de horas extras y nocturnas que ya fueron causados en al menos tres meses.



En este tema de los plazos y obligaciones, una solicitud está relacionada con que se posponga para finales de 2020 el beneficio tributario otorgado a través de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).



En el documento se explica que el beneficio consiste en “condonar un porcentaje de sanciones e intereses respecto de los procesos administrativos que se llevan en esta Entidad, teniendo en cuenta las limitaciones a las que nos enfrentamos en este primer trimestre”.



También, en relación con la UGPP, propone que debido a la contingencia y al cierre de varios sectores de la economía se suspendan los acuerdos celebrados con las empresas, debido a que no tienen flujo de caja para cumplirlos.



En el tercer aspecto relacionado con la salud pública en entornos laborales, el Consejo Gremial sugiere que “se dé el tratamiento de incapacidad médica para aquellas personas que tengan aislamiento preventivo por recomendación médica pero que no estén diagnosticadas para la covid-19”.



La misma medida, afirma la propuesta, debe aplicar para aquellas personas con enfermedades de base que no puedan teletrabajar o que siendo mayores de 60 años tengan algunas de estas preexistencias.



Plantea que a las EPS y a las ARL les corresponde reconocer las contraprestaciones económicas durante el periodo en que el trabajador no pueda prestar directamente sus servicios por motivos de aislamiento preventivo obligatorio.



En cuanto a las nuevas condiciones en las relaciones laborales, los representantes del sector privado piden que se autorice el retiro parcial de cesantías cuando los contratos estén suspendidos, así como “la suspensión voluntaria de los contratos de aprendizaje, en consonancia con medidas adoptadas por el Ministerio de Educación”.



En cuanto al incremento de la productividad, pide, entre otras cosas, que las empresas no organicen la jornada familiar para el 2020 y que se suspenda para este año la realización de la encuesta psicosocial.



El último componente del documento del Congreso Gremial Nacional al Minitro de Trabajo, sobre la formalidad laboral en el campo, tiene dos elementos: el establecimiento de un contrato agropecuario y de una jornada rural integral.



EN MARZO CAYÓ 37,4% LA CREACIÓN DE EMPRESAS



Durante el primer trimestre de 2020 se crearon en Colombia 85.578 empresas, 11,7% menos que en igual periodo de 2019, cuando se ubicaron en 96.914 nuevas unidades productivas, según el Informe de Confecámaras La creación de sociedades disminuyó 1%, al pasar de 21.504 en el primer trimestre de 2019 a 21.291 en igual periodo de 2020.



Entre tanto, las personas naturales pasaron en dicho lapso de 75.410 a 64.287, con una variación negativa del 14,8%. Por meses, marzo fue el mes en que la creación de empresas sufrió la mayor caída. En comparación con el mismo mes el año anterior, disminuyó 37,4%. Lo anterior responde a la crisis económica y social generada por de la covid-19, advirtió el gremio.