¿Cuál es el trabajo que genera mayor infelicidad del mundo?

Encontrar el trabajo ideal es algo soñado para muchas personas, pues se tiene la creencia que la satisfacción y el cumplimiento de metas se pueden alcanzar si se trabaja en el lugar soñado.

No obstante, esta realidad no ha sido la misma para todos, pues es cierto decir que muchas otras personas encontraron en su trabajo un espacio de insatisfacción y desencanto debido a factores como las condiciones laborales, el ambiente, el salario, entre otros.



Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que no todos los empleos generan el mismo nivel de satisfacción personal, al punto de que, en varios casos, se puede desarrollar infelicidad.



La investigación se ha estado realizando desde 1983 con más de 700 profesionales de diferentes áreas laborales con el objetivo de determinar cuáles son los factores que determinan la satisfacción en el trabajo.



Como resultado, el estudio reveló que los trabajos individuales generan mayor insatisfacción, esto debido a las extensas horas laborales en las que no hay interacción con algún compañero de trabajo. Esta situación, según el estudio, se puede agravar cuando hay rotabilidad o turnos nocturnos.

Los empleos más 'infelices' del mundo

Luego de hacer un filtro de los resultados de la investigación, la Universidad de Harvard determinó que los trabajos que generan más insatisfacción son:



- Repartidores



- Conductores de camiones de largas distancias



- Guardias de seguridad



- Trabajos con horarios diurnos o nocturnos



- Trabajos remotos



- Atención al cliente



- Comercios minoristas



Un factor en común de los rubros que encontraron los investigadores tiene que ver con el servicio al cliente. En el estudio se explica que esto es posible por interacciones negativas, pues puede resultar complicado brindar atención a personas impacientes, lo que aumenta los niveles de frustración y estrés.



