El trabajo remoto seguirá hasta fin de año en algunas empresas

El mes de diciembre ya está a la vuelta y durante más de la mitad del año algunas empresas desarrollaron sus actividades desde casa, un escenario lejano que se vivió mucho antes por la pandemia.



A mediados de marzo, empresas como Ecopetrol, Millenium BPO y CECODES, ya contaban con el trabajo desde casa como alternativa para no pausar actividades laborales en un panorama incierto.



¡Regístrate en elempleo.com y encuentra un nuevo trabajo! Haz clic aquí



Ecopetrol le respondió a elempleo.com que “de forma preventiva, desde el 13 de marzo la empresa implementó esquemas de trabajo remoto en áreas administrativas, en todo el país, para prevenir la transmisión del virus”.



La transición exigió cuidado en términos de salud ocupacional para que los empleados continuaran trabajando de manera segura y eficiente. Las asesorías y elementos ergonómicos fueron necesarios para dicha adaptación.



“Desde el día uno de la cuarentena nos organizamos para que pudiéramos seguir trabajando desde la casa. Programamos reuniones virtuales entre equipos para hacer seguimiento a los proyectos liderados y de los pendientes”, compartió María Patricia Ospina, directora de Relacionamiento y Nuevos Negocios del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES).



Incluso, en Millenium BPO “veníamos investigando cómo hacer esa migración de nuestros empleados a sus hogares; nos dimos cuenta que habían unos que sí tenían esa posibilidad, por ello nos pusimos en la tarea de verificar temas de protocolos de seguridad y conexión segura", advirtió Philippe Harb, gerente de producto dicha compañía.



En cinco días, durante el impacto inicial de la pandemia, Millenium BPO ya tenía al 90% de sus 4.000 empleados de planta trabajando desde sus casas.



Otros se pasaron oficialmente al teletrabajo un tiempo después. Fincomercio lo hizo a inicios de agosto “bajo la modalidad de teletrabajo autónomo, con el 12% de la población, unos 41 colaboradores, cumpliendo la normatividad vigente”, explicó Patricia Pérez, directora Recursos Humanos de esa empresa.



¿LOS EMPLEADOS QUIEREN SEGUIR TRABAJANDO DESDE CASA?



Al parecer, el trabajo remoto tiene un alto porcentaje de aceptación. Así lo comprobó el Grupo Ecopetrol (GE) a través de una encuesta entre sus colaboradores.



“El 98% de los trabajadores del GE muestra su interés de continuar en una modalidad que combine la actividad presencial en oficina y remota en casa”, le indicó Ecopetrol al portal. También confirmó que sus áreas administrativas se mantendrán en trabajo remoto en lo que resta de 2020.



Aumenta tus posibilidades de encontrar trabajo. Conoce elempleo VIP aquí



Asimismo, en la cooperativa de ahorro y crédito, Fincomercio, el primer piloto de teletrabajadores autónomos consideraron (en una encuesta) que fue una experiencia positiva, con resultados por encima del 96% en satisfacción con la modalidad, ergonomía, auxilios de conectividad y percepción de la productividad.



Aunque muchos trabajadores están contentos laborando en sus hogares, hay otros tantos que también extrañan las actividades empresariales.



Ospina expuso que “el equipo está tranquilo en esta forma de trabajo; No obstante, como la dinámica normal en la oficina era de camaradería y de compartir momentos como almuerzos o cumpleaños, temas que ahora se han perdido, vamos a empezar a generar espacios que nos permitan compartir con todas las medidas de bioseguridad”.



NUEVAS JORNADAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO



En ciertos momentos y según las áreas de trabajo, puede ser necesaria la presencia de los colaboradores en las oficinas. Por esto, se han pensado otro tipo de alternativas para el año que viene.

​

Por parte de Ecopetrol, para el 2021 “de manera gradual y equitativa se aplicará un nuevo esquema de trabajo a nivel nacional, alternando un número de días hábiles continuos de actividades laborales de forma presencial en oficinas, seguido de días continuos de trabajo remoto”.



Particularmente, un 17% de la fuerza comercial de Fincomercio se unió al teletrabajo bajo la modalidad móvil en octubre de este año. No obstante este equipo solicitó un reintegro para trabajar en una modalidad mixta con días en casa y otros en la oficina.



Pérez, según lo vivido en Fincomercio, dijo que el regreso a la oficina será controlado, “pero bajo la modalidad suplementaria del teletrabajo (unos días en casa y otros en oficina). Hay unas funciones, muy pocas, que requieren estar la mayoría de los días de la semana en oficina, pero estamos impulsando la flexibilidad de horarios para evitar horas pico en transporte público”.



"Vamos a continuar con el trabajo remoto. Es necesario contar con las herramientas ideales para no afectar la productividad que se tenía en la oficina. Pero sí hay un equipo de 'hardware' que tiene que ir periódicamente a hacer visitas desde la oficina, lo cual se está tratando de reducir", concluyó Harb.



Hasta el momento, el ‘trabajo en casa’ sigue siendo una modalidad extraordinaria para laborar, que nace como alternativa durante la pandemia y que no se equipara laboralmente al teletrabajo como tal.



Juan David Castro

Contenido@elempleo.com